WSG Tirol und GAK trennen sich in Innsbruck 1:1 – Frederiksen gleicht nach frühem Rückstand aus

WSG Tirol und der GAK haben sich in der zehnten Runde der Fußball-Bundesliga am Samstag in Innsbruck 1:1 getrennt. Alexander Hofleitner hatte die Grazer per Foul-Elfmeter in der 6. Minute in Führung gebracht, Nikolai Baden Frederiksen glich für die Tiroler in der 63. Minute aus.

Frühe Führung und ein aberkanntes Tor

Der GAK startete druckvoll in die Partie und ging bereits in der 6. Minute durch einen Foulelfmeter von Alexander Hofleitner in Führung. Vorausgegangen war ein Gerangel zwischen Jacob Italiano und David Kubatta im Strafraum, das zum Strafstoß führte. Wenig später bauten die Gäste ihre Führung vermeintlich aus: Leon Klassen traf in der 15. Minute zum 2:0, der Treffer wurde jedoch nach Überprüfung durch den Video-Assistenten wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt.

In der 39. Minute verhinderte WSG-Torhüter Salko Hamzic mit einer Glanzparade gegen Mark Grosse einen weiteren Rückstand. Im selben Spielabschnitt kam es auf beiden Seiten zu Unterbrechungen im Spielverlauf: Anderson musste das Feld mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung verlassen, kurz darauf schied auch Jacob Italiano humpelnd aus der Partie aus.

Ausgleich nach Dreifachwechsel

Zur Stundenmarke reagierte WSG Tirol mit einem Dreifachwechsel. Die Umstellung zeigte rasch Wirkung: Drei Minuten später, in der 63. Minute, erzielte Nikolai Baden Frederiksen per Freistoß-Aufsetzer den Ausgleich zum 1:1. In der Folge blieb die Partie offen. Ein Kopfball von Tim Trummer in der 67. Minute verfehlte das Tor der Tiroler, und in der 80. Minute wurde ein Abschluss von Souleyman Mandey im WSG-Strafraum in letzter Sekunde geblockt. Beim Spielstand von 1:1 blieb es bis zum Schlusspfiff.

Durch das Remis rutschte WSG Tirol in der Tabelle auf Rang sieben zurück. Der GAK behält zumindest bis Sonntag den achten Platz. Für die Grazer folgte die Punkteteilung auf eine deutliche 1:6-Niederlage im vorangegangenen Derby gegen Sturm Graz. Jacob Italiano, der in Innsbruck humpelnd ausgewechselt werden musste, war eine Woche zuvor an der schweren Verletzung von Sturm-Torhüter Daniil Chudjakow beteiligt gewesen.

Der Video-Assistent und strittige Abseitsszenen

Der Video-Assistent, kurz VAR, greift im Profifußball bei klaren und offensichtlichen Fehlentscheidungen sowie bei bestimmten Spielsituationen wie Toren, Elfmetern oder Abseitsstellungen ein. Bei Abseitsentscheidungen wird in der Regel die Position des letzten Abwehrspielers im Moment des Zuspiels mit der Position des angreifenden Spielers verglichen. Fällt ein Tor in einer solchen Situation, prüft der Video-Assistent die Szene, bevor der Treffer endgültig anerkannt oder aberkannt wird. Solche Entscheidungen sorgen in der Praxis regelmäßig für Diskussionen, da bereits geringe Abstände über die Wertung eines Tores entscheiden können.

Auch Kopftreffer und der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung sind im modernen Fußball Gegenstand festgelegter Abläufe. Bei entsprechendem Verdacht werden Spieler üblicherweise zur Untersuchung vom Feld genommen, um eine mögliche Verletzung medizinisch abklären zu lassen. Diese Vorsichtsmaßnahme dient in erster Linie dem Schutz der Gesundheit der Spieler und ist in den medizinischen Richtlinien der Verbände verankert.