WSG Tirol verliert zuhause gegen Ried und bleibt weiter ohne Sieg

Die WSG Tirol hat am Samstag im eigenen Stadion eine Niederlage hinnehmen müssen. Im Tivoli Stadion unterlag das Team von Trainer Philipp Semlic der SV Ried mit 1:2. Die Innsbrucker liegen nach dem Spiel der 8. Runde der Admiral Bundesliga, Grunddurchgang, auf Tabellenplatz acht.

Frühe Führung und schnelle Antwort aus Ried

Die WSG Tirol startete stark in die Partie. In der 8. Minute traf Nikolai Baden Frederiksen per Freistoß aus gut 25 Metern Entfernung zur Führung. Die Freude über den frühen Vorsprung währte jedoch nur kurz. Bereits in der 14. Minute verursachte David Gugganig einen Elfmeter gegen Evan Eghosa Aisowieren. Schiedsrichter Julian Weinberger entschied auf den Punkt. Schwab trat an und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Ried der nächste Treffer. Pomer erzielte das Tor zur 2:1-Führung für die Gäste, mit der es anschließend in die Pause ging.

Aberkanntes Tor und unveränderte Endstand

Nach dem Seitenwechsel hatte Ried in der 50. Minute die Chance, den Vorsprung weiter auszubauen. Aisowieren traf zum vermeintlichen 3:1, der Treffer wurde jedoch wegen einer Abseitsposition nicht gegeben. Der Video-Schiedsrichter annullierte das Tor nach Überprüfung. Beim Stand von 1:2 blieb es bis zum Abpfiff. Für die WSG Tirol ist es bereits das dritte Spiel in Folge ohne Sieg. Mit nun acht Punkten steht das Team auf Rang acht der Tabelle. Trainer Philipp Semlic bezeichnete die Niederlage im Anschluss als „komplett unnötig“.

Bedeutung von Standardsituationen im Spielverlauf

Freistöße aus größerer Distanz zählen im Fußball zu den Mitteln, mit denen Mannschaften frühzeitig Akzente setzen können, ohne zwingend über das Spiel dominieren zu müssen. Ein direkt verwandelter Freistoß aus rund 25 Metern gilt dabei als technisch anspruchsvolle Variante, da neben Präzision auch Tempo und Flugkurve des Balles über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

Elfmeterentscheidungen gehören zu den unmittelbaren Wendepunkten in engen Partien. Üblicherweise prüft der Schiedsrichter die Situation zunächst auf dem Feld, bei strittigen oder schwer einsehbaren Vorgängen kann zusätzlich der Video-Schiedsrichter eingreifen. Der VAR wird im österreichischen Profifußball insbesondere bei Toren, Elfmeterentscheidungen, direkten Roten Karten und Verwechslungen bei Spielerbestrafungen hinzugezogen. Abseitsentscheidungen wie jene beim aberkannten Treffer in der zweiten Halbzeit werden dabei anhand von Kamerabildern und festgelegten Linien überprüft, um die Position der beteiligten Spieler im Moment des Zuspiels exakt zu bestimmen.

In der Tabelle der Admiral Bundesliga spiegeln sich solche knappen Entscheidungen oft unmittelbar wider. Gerade im Grunddurchgang, in dem noch alle Mannschaften gegeneinander antreten, können einzelne Punkte über die Platzierung vor der späteren Ligaphase entscheiden. Serien ohne Sieg wie jene, in der sich die WSG Tirol aktuell befindet, werden in solchen Phasen besonders genau beobachtet, da sie unmittelbaren Einfluss auf die Position im Mittelfeld oder im unteren Tabellenbereich haben können.