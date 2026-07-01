WTA Finals 2026 in Indian Wells statt Riad

WTA Finals 2026 werden in Indian Wells ausgetragen

Die WTA Finals 2026 finden im November in Indian Wells, Kalifornien, statt. Das gab die WTA am Mittwoch bekannt. Ursprünglich war der Austragungsort Riad in Saudi-Arabien vorgesehen.

Die WTA Finals waren seit 2024 in Riad ausgetragen worden. Die ursprüngliche Vereinbarung sah vor, das Turnier für mindestens drei Jahre in der saudi-arabischen Hauptstadt zu halten. Die WTA beantragte die Verlegung, der saudi-arabische Tennisverband stimmte zu. Beide Seiten beendeten die bestehende Vereinbarung einvernehmlich.

Indian Wells übernimmt kurzfristig

Indian Wells ist als Austragungsort im Tennissport etabliert: Der Standort in Kalifornien trägt bereits ein Masters-Turnier sowie ein WTA-1000-Turnier aus.

Im Zusammenhang mit der Verlegung wurde darauf hingewiesen, dass mehrere für den Nahen Osten geplante Sportveranstaltungen zuletzt verschoben oder abgesagt worden sind.