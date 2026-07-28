Zinedine Zidane übernimmt französische Nationalmannschaft als Teamchef

Zinedine Zidane wird neuer Nationaltrainer Frankreichs

Zinedine Zidane übernimmt das Amt des Teamchefs der französischen Fußball-Nationalmannschaft. Der französische Verband gab die Einigung am Dienstag über den Kurznachrichtendienst X mit einem Porträtfoto und dem Schriftzug „Zidane“ bekannt.

Der 54-Jährige unterschrieb einen Vertrag mit einer Laufzeit von vier Jahren. Er folgt auf Didier Deschamps, der die Équipe tricolore 14 Jahre lang betreute und sein Amt nach der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika beendete.

Erfolge unter Deschamps

Unter Deschamps gewann Frankreich 2018 den WM-Titel. 2022 erreichte die Mannschaft das WM-Finale, verlor dieses jedoch gegen Argentinien. 2016 unterlag Frankreich im eigenen Land im EM-Finale gegen Portugal. Bei der WM 2026 schied die Mannschaft im Halbfinale gegen Spanien aus, das anschließend den Weltmeistertitel gewann. Das Spiel um Platz drei ging gegen England verloren.

Zidanes Karriere

Zidane, geboren in Marseille, gewann als Spieler 1998 mit Frankreich die Weltmeisterschaft und erzielte im Finale gegen Brasilien beim 3:0-Erfolg zwei Tore. 2000 folgte der Titelgewinn bei der Europameisterschaft. Auf Vereinsebene gewann er mit Juventus Turin 1997 und 1998 die italienische Meisterschaft sowie mit Real Madrid 2002 die Champions League und 2003 die spanische Meisterschaft.

Sein letztes Spiel als Aktiver bestritt Zidane im WM-Finale 2006 in Berlin. Nach einem frühen 1:0 durch ihn selbst erhielt er in der Verlängerung nach einer Provokation die Rote Karte, nachdem er Marco Materazzi einen Kopfstoß versetzt hatte. Frankreich verlor das Finale im Elfmeterschießen gegen Italien.

Als Trainer arbeitete Zidane in zwei Etappen für Real Madrid, von 2016 bis 2018 und von 2019 bis 2021. In dieser Zeit gewann er dreimal die Champions League und zweimal die spanische Meisterschaft. Zuletzt lag eine fünfjährige Pause ohne Traineramt hinter ihm.