Zverev scheitert in Montreal überraschend an Griekspoor

Zverev scheidet in Montreal bereits in zweiter Runde aus

Alexander Zverev ist beim Masters-1000-Turnier in Montreal frühzeitig ausgeschieden. Der an Nummer eins gesetzte French-Open-Sieger verlor sein Zweitrundenmatch gegen den Niederländer Tallon Griekspoor.

Das Ergebnis lautete 7:6 (7/3), 2:6, 4:6.

Griekspoor trifft in der dritten Runde auf den Sieger der Partie zwischen dem Italiener Matteo Arnaldi und dem Ungarn Fabian Marozsan.

Nächstes Grand-Slam-Turnier im Blick

Die US Open, das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, beginnen am 30. August in New York.