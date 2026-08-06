Zverev scheitert in Montreal überraschend an Griekspoor

Zverev scheidet in Montreal bereits in zweiter Runde aus
Alexander Zverev ist beim Masters-1000-Turnier in Montreal frühzeitig ausgeschieden. Der an Nummer eins gesetzte French-Open-Sieger verlor sein Zweitrundenmatch gegen den Niederländer Tallon Griekspoor.
Das Ergebnis lautete 7:6 (7/3), 2:6, 4:6.
Griekspoor trifft in der dritten Runde auf den Sieger der Partie zwischen dem Italiener Matteo Arnaldi und dem Ungarn Fabian Marozsan.
Nächstes Grand-Slam-Turnier im Blick
Die US Open, das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, beginnen am 30. August in New York.
Hinweis zur Faktenprüfung
Diese Informationen wurden mit KI-Unterstützung auf Basis der vorliegenden Daten gegengeprüft und sprachlich aufbereitet. Die Angaben beziehen sich auf den zum Erstellungszeitpunkt verfügbaren Informationsstand.