Zverev steht im US-Open-Finale – Sieg gegen Chatschanow nach drei Sätzen

Alexander Zverev steht im Finale der US Open. Der als Nummer eins gesetzte Deutsche setzte sich im Halbfinale am Freitag mit 6:3, 7:6 (9/7), 7:6 (8/6) gegen den ungesetzten Karen Chatschanow durch. Das Endspiel findet am Sonntag um 20.00 Uhr MESZ statt. Zverev trifft dort auf den Sieger der Partie zwischen Ben Shelton und Frances Tiafoe.

Zverevs Weg ins Finale

Zverev benötigte für den Sieg über Chatschanow 2:57 Stunden. Den ersten Satz entschied er nach 37 Minuten für sich, dabei ließ er keinen einzigen Breakball seines Gegners zu. Zum 5:3 gelang ihm das entscheidende Break, ehe er den Satz für sich verbuchte.

Im zweiten Satz erarbeitete sich Zverev beim ersten Aufschlagspiel Chatschanows ein frühes Break, das der Russe jedoch prompt zum 2:2 egalisierte. Chatschanow ließ danach eine Breakchance zum 4:2 liegen. Der Satz ging schließlich in den Tiebreak, den Zverev mit 9:7 für sich entschied.

Auch der dritte Satz wurde eng. Chatschanow vergab darin zwei Satzbälle. Im folgenden Tiebreak sicherte sich Zverev mit einem Ass seinen ersten Matchball und verwertete diesen zum Sieg.

Für Zverev ist es das dritte Grand-Slam-Finale in Folge und insgesamt das fünfte Major-Finale seiner Karriere. Bei den US Open steht er damit zum zweiten Mal nach 2020 im Endspiel. In diesem Jahr hatte Zverev bei den French Open seinen ersten Grand-Slam-Titel gefeiert. Chatschanow, der als ungesetzter Spieler ins Turnier gegangen war, verpasste im dritten Anlauf den Einzug in ein Major-Finale. Der 30-Jährige war zuvor bereits zweimal im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers gescheitert.

Zverev ist aktuell die Nummer zwei der Weltrangliste hinter Jannik Sinner, der die Nummer eins der Welt ist. Sinner selbst hatte für die US Open abgesagt.

Erinnerung an das Finale von 2020

Zverevs erstes US-Open-Finale liegt sechs Jahre zurück. 2020 verlor er das Endspiel gegen Dominic Thiem, nachdem er zuvor mit 2:0 Sätzen geführt hatte. Jenes Finale fand vor leeren Rängen statt, das US-Open-Turnier wurde damals unter den Bedingungen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen.

Grand-Slam-Finali gelten im Tennis als die höchste Stufe des Sports. Bei den vier großen Turnieren des Jahres, den Australian Open, den French Open, Wimbledon und den US Open, werden die international bedeutendsten Titel vergeben. Ein Erfolg in einem dieser Turniere zählt für Profispieler zu den prägendsten Erfolgen ihrer Laufbahn, entsprechend hoch ist die Anspannung in den Endspielen. Halbfinal- und Finalpartien über fünf Sätze bei den Herren stellen zudem besondere physische und mentale Anforderungen, da lange Wechsel zwischen knappen Satzentscheidungen und Tiebreaks üblich sind.

Die Weltrangliste im Herrentennis wird von der ATP fortlaufend auf Grundlage der Ergebnisse der vorangegangenen zwölf Monate berechnet. Punkte aus Grand-Slam-Turnieren fließen dabei besonders stark ein, da sie im Vergleich zu anderen Turnierkategorien am höchsten gewichtet werden. Ein Finaleinzug bei einem Major kann die Platzierung eines Spielers daher spürbar beeinflussen.