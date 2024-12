Sportunion: Planung einer neuen Baseball-Liga für Schüler in Liesing

Die Baseball-Schule Wien plant die Gründung einer Schülerliga in Liesing und hat noch viele weitere Neuigkeiten zu berichten. Coach Matthias Lichem gibt aktuelle Informationen zu den jüngsten Entwicklungen und geplanten Vorhaben.

WIEN/LIESING. Die Sportunion Baseball-Schule Wien ist seit 2022 in Liesing ansässig. Die Coaches der Baseball-Schule bieten Training für Mädchen und Jungen, die hauptsächlich im Alter von vier bis 14 Jahren sind, organisieren Wettbewerbe und arbeiten eng mit Schulen zusammen. Die Kampfmannschaften, die Vienna Hurricanes und die Vienna Panthers, nehmen erfolgreich an internationalen Wettbewerben teil.

Die Einrichtung hat sich mittlerweile gut im Bezirk etabliert, und Coach Matthias Lichem hat ehrgeizige Pläne, die Aktivitäten der Baseball-Schule in Liesing auszubauen. Was genau geplant ist und was aktuell passiert ist, erläutert Lichem im Gespräch.

Baseball-Stars im Bezirk

Vor kurzem gab es hohen Besuch in der Baseball-Schule: Drei absolute Profis aus den USA erschienen beim Training in der Anton-Krieger-Gasse 25. Der ehemalige Spieler und heutige Coach Tim Hyers, der Ex-Pitcher Adam Warren und Baseball-Manager Jay Stott sind auf einer „Clinic“-Tour durch Europa. „Wir waren sehr erfreut, dass die Profis nicht nur für eine Schulung bei uns waren, sondern auch aktiv am Training teilnahmen. Sie haben sich Zeit genommen, um den Kindern ihr Wissen in der Praxis zu vermitteln“, berichtet Lichem.

Die Mädchen, die seit etwa einem Jahr in ihrer eigenen Mannschaft, den Vienna Panthers, spielen, zeigen ebenfalls eine erfreuliche Entwicklung, wie Lichem berichtet. „Die Mädchen haben kürzlich an ihrem ersten internationalen Turnier in Bratislava teilgenommen.“ Auch wenn die Teilnahme nicht mit großem Erfolg gekrönt war, war es dennoch ein wichtiger „Realitäts-Check“: „Die Panthers wissen jetzt, wo sie stehen und sind hoch motiviert, sich weiter zu verbessern.“

Volksschulen gesucht

Coach Lichem ist überzeugt, dass es besonders für Mädchen von Bedeutung ist, sich im Wettbewerb zu messen und sportliche Fähigkeiten zu erlernen. „Was für die Jungen ganz normal ist, ist für viele Mädchen nicht der Fall. Das ist bedauerlich.“ Er beobachtet, wie sehr der Mannschaftssport das Selbstbewusstsein der Spielerinnen der Vienna Panthers stärkt.

Doch das Engagement der Baseball-Schule endet hier nicht: Lichem und sein Team planen derzeit einen Schüler-Cup für Liesing. Eine Schulmannschaft steht bereits fest: „Die dritten Klassen der Volksschule GEPS in der Anton-Baumgartner-Straße sind bereits dabei“, informiert der Coach. Nun sollen weitere Schulen gewonnen werden, um eine „Liesinger Liga“ ins Leben zu rufen, wobei vor allem Volksschulen, aber auch Schulen für ältere Kinder angesprochen werden.

Interessierte Lehrerinnen und Lehrer sind herzlich eingeladen, sich bei Lichem zu melden. Für weitere Informationen: www.baseballschule.at oder [email protected].

Das könnte dich auch interessieren:

Baseball: Ein echter Gewinn für Jungen und Mädchen

Zweite Halbzeit für die große Sportplatz-Sanierung