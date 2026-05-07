Sportwissenschaftliche Studie als Sprungbrett: Sicherung der Zukunft für Tirols Schwimmbäder

Studie soll Zukunft der Tiroler Schwimmbäder absichern

Die Situation der Tiroler Schwimmbäder wird derzeit im Rahmen einer sportwissenschaftlichen Studie untersucht. Ziel ist es, die Grundlage für zukunftsfähige Konzepte zum Erhalt der Frei- und Hallenbäder im Land zu erarbeiten.

Die Ergebnisse der Studie sollen im Herbst vorliegen und einen Beitrag zur Analyse der aktuellen Lage leisten. Auf dieser Basis sollen Konzepte entwickelt werden, mit denen die Tiroler Schwimmbäder langfristig erhalten werden können.

Kostendruck auf öffentliche Hallenbäder

Für öffentliche Hallenbäder in Tirol decken die Eintrittserlöse im Schnitt nur etwas mehr als die Hälfte der Kosten. Diese Kostensituation geht aus einer aktuellen Untersuchung hervor, die bei der Winterbilanz der Branche vorgestellt wurde.

Steigende Energie- und Personalkosten setzen insbesondere Gemeindebäder unter Druck. Nach Einschätzung des Sportwissenschaftlers Martin Schnitzer würden zusätzlich notwendige Sanierungen die Lage der betroffenen Bäder weiter verschärfen.

Schnitzer regt eine engere Zusammenarbeit der Gemeinden an, um bestimmte Hallenbäder als Infrastruktur für die jeweilige Region erhalten zu können.

Onlinebefragung zu Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer

Das Institut für Sportwissenschaft der Universität Innsbruck führt gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Tirol eine Onlinebefragung durch. Damit sollen Erkenntnisse aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer eingeordnet werden.

Die Befragung soll helfen, die Bedürfnisse der Tiroler Bevölkerung in Bezug auf die Nutzung von Bädern besser zu verstehen. Die Ergebnisse fließen in die sportwissenschaftliche Studie ein, die auf dieser Grundlage zukunftsfähige Konzepte für die Tiroler Schwimmbäder entwickeln soll.