St. Johanner Hofruine soll vollständig abgerissen werden.

Ein seit Langem abbruchreifes Haus an der Hochkönig-Bundesstraße in St. Johann wird nun vollständig abgerissen. Mitte Juli wurden Einsatzkräfte alarmiert, da der alte, baufällige Bauernhof teilweise eingestürzt war, was eine akute Gefahr darstellte. Aufgrund der Sicherheitsbedenken wurde die Straße für einige Zeit gesperrt, um sicherzustellen, dass Passanten und Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden.

Der alte Bauernhof steht seit vielen Jahren leer und ist nicht unter Denkmalschutz, was den Abriss erleichtert. Solche maroden Gebäude, die in vielen ländlichen Regionen Österreichs zu finden sind, stellen nicht nur ein Sicherheitsrisiko dar, sondern können auch negative Auswirkungen auf die Umgebung haben. Verlassene Gebäude neigen dazu, Vandalismus und andere kriminelle Aktivitäten anzuziehen.

Ein Teil des Abrisses wurde bereits erfolgreich durchgeführt, und die Verantwortlichen setzen alles daran, das Gebäude vollständig zu entfernen. Die Gemeinde hat angekündigt, dass nach dem Abriss an dieser Stelle neue Entwicklungsprojekte geplant werden sollen, die sowohl den lokalen Bedürfnissen gerecht werden als auch zur Verbesserung der Infrastruktur beitragen. Dies könnte neue Möglichkeiten für Geschäftsbetriebe oder Freizeitaktivitäten in der Region schaffen.

Die Entscheidung zum Abriss wurde unter Berücksichtigung der Sicherheitsaspekte und der zukünftigen Nutzung des Geländes getroffen. Die Gemeinde St. Johann plant, die Fläche nach dem Abriss attraktiv zu gestalten, um die Lebensqualität der Bewohner zu steigern und möglicherweise neue touristische Anreize zu schaffen.

Diese Maßnahmen stehen im Einklang mit den allgemeinen Bestrebungen in vielen österreichischen Gemeinden, marode Bauwerke zu revitalisieren und leerstehende Flächen sinnvoll zu nutzen. Ein sicherer und attraktiver Wohn- und Lebensraum ist nicht nur für die aktuelle Bevölkerung wichtig, sondern zieht auch neue Bewohner und Investoren an.

Im Zuge der Abrissarbeiten könnten auch Maßnahmen zur Verbesserung der Umgebung, wie etwa die Pflanzung von Bäumen und die Schaffung von Grünflächen, in Betracht gezogen werden, um die Attraktivität der Hochkönig-Bundesstraße weiter zu erhöhen.





