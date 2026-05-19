St. Pöltener Extremsportler auf einzigartiger Mission: 12 Triathlons von Rom bis zur Challenge St. Pölten

Extremsportler aus St. Pölten plant Triathlon-Projekt von Rom nach St. Pölten

Der 29-jährige Extremsportler Valentin Neuhauser aus St. Pölten startet ein neues Triathlon-Projekt von Rom nach St. Pölten. Den Abschluss bildet die Teilnahme an der Challenge St. Pölten am 31. Mai.

Neuhauser will innerhalb des Projekts insgesamt zwölf Triathlon-Mitteldistanzen absolvieren und legt dabei besonderen Wert auf eine minimalistische und eigenständige Durchführung.

Zwölf Mitteldistanzen von Rom bis zur Challenge St. Pölten

Das Projekt beginnt für Neuhauser in Rom. Von dort aus will er sich Tag für Tag in Richtung St. Pölten bewegen. Die Challenge St. Pölten, die im Artikel als größte Triathlon-Veranstaltung in Niederösterreich bezeichnet wird, ist als Abschluss am 31. Mai vorgesehen.

Die Vorgabe umfasst zwölf Triathlon-Mitteldistanzen. Eine Mitteldistanz besteht im Rahmen des Projekts aus 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und 21 Kilometern Laufen. Für die Berechnung der Projektstrecke wird ausschließlich die Rad-Distanz von zwölfmal 90 Kilometern herangezogen, was im Artikel einer Strecke von 1.080 Kilometern entspricht und als Weg von Rom nach St. Pölten beschrieben wird. Schwimmen und Laufen werden zusätzlich absolviert, aber nicht zur zurückgelegten Wegstrecke gezählt.

Minimalistischer Ansatz ohne Begleitpersonen

Neuhauser will an jedem Projekttag zunächst die Schwimm- und Laufdistanz absolvieren und sich anschließend mit dem Rad jeweils 90 Kilometer in Richtung St. Pölten bewegen. Das Vorhaben wird „unsupported“, also ohne Begleitpersonen, durchgeführt.

Er gibt an, das Projekt sehr minimalistisch angehen zu wollen und alles, was er auf der Strecke braucht, bei sich zu haben. Im Fall von Krämpfen müsse er sich nach eigenen Angaben selbst massieren.

Zwölfter Triathlon bei der Challenge St. Pölten

Am 31. Mai will Neuhauser im Rahmen der Challenge St. Pölten seinen zwölften Triathlon absolvieren. Diesen letzten Bewerb möchte er gemeinsam mit anderen Sportlerinnen und Sportlern bestreiten und nicht mehr im Alleingang.

Neuhauser wird mit der Aussage zitiert, er wolle allen beweisen, dass in der Gesellschaft große Dinge möglich und vieles machbar sei. Laut Bildbeschreibung war er im Vorjahr daheim unterwegs und erkundet heuer die Strecke zwischen Rom und St. Pölten.