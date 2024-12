St. Pölten’s Disappointing 1:2 Loss to Hammarby: Champions League Dreams Dashed!

Die entscheidenden Tore im Ausweichstadion Generali Arena in Wien, vor nur 1.117 Zuschauern, erzielten:

Cathinka Tandberg (20. Minute)

Julie Blakstad (22. Minute)

Der ersatzgeschwächte Bundesliga-Tabellenführer steigerte sich erst in der zweiten Hälfte. Nach einem Lattenschuss von Mateja Zver in der 52. Minute erzielte Kamila Dubcova in der 83. Minute den Anschlusstreffer.

St. Pölten nahm aufgrund mehrerer Ausfälle zwei Änderungen im Vergleich zum 0:2 gegen Manchester City vor:

Stürmerin Rita Schumacher spielte als Linksverteidigerin.

Valentina Mädl kam vorne zum Zug.

Liese Brancao setzte auf ein 4-3-2-1-System, doch die Mannschaft fand nicht ins Spiel. Die Schwedinnen setzten die Gastgeberinnen in der eigenen Hälfte stark unter Druck und fanden immer wieder Lücken.

Besondere Spielzüge und Chancen:

Blakstad vergibt aus bester Position (7. Minute)

Emilie Joramo trifft den Ball nicht richtig (8. Minute)

Tandberg erzielt das erste Tor nach einer Flanke von Andersson (20. Minute)

Blakstad trifft nur zwei Minuten später nach einer Hereingabe von Holmberg (22. Minute)

In der ersten Halbzeit scheiterten Tandberg (28. Minute), Anna Josendal mit einem Stangenschuss (34. Minute) und Vilde Hasund an der Chancenverwertung. Die Niederösterreicherinnen hatten bis dahin keine echten Chancen.

Nach der Halbzeit sorgte die bereits in der 33. Minute für Schumacher eingewechselte Zver für Aufschwung:

Lattenschuss (52. Minute)

Weitschuss, der das Tor verfehlte (65. Minute)

Hammarby verwaltete die Führung, wurde jedoch bestraft. Nach einem Eckball von Zver und einer Kopfball-Klärung gelang Dubcova der Anschlusstreffer. Andrea Glibo hätte in der 87. Minute ausgleichen können, scheiterte jedoch. Den Gruppensieg sicherte sich letztlich der Titelverteidiger FC Barcelona mit einem 3:0 gegen Manchester City.

Zusammenfassend zeigt das Spiel, wie sehr St. Pölten Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden, während Hammarby seine Chancen effizient nutzen konnte. Der abschließende Druck der Gastgeberinnen führte zu einem spannenden Finish.