Staatsanwaltschaft erwartet Anklagen nach drei Kindstötungen in Wien

Im Herbst 2023 erschütterten in Wien drei schockierende Fälle von mutmaßlichen Kindstötungen die Öffentlichkeit. In allen drei Fällen stehen die Mütter im Fokus der Ermittlungen, und es scheint, als stünden die entsprechenden Anklagen kurz vor dem Abschluss. In einem Fall ist geplant, eine Verdächtige in einem forensisch-therapeutischen Zentrum unterzubringen.

WIEN/FAVORITEN/SIMMERING. Zwischen Anfang November und Mitte Dezember 2023 wurden in kurzen Abständen drei verstörende Meldungen bekannt, die Entsetzen in der Stadt auslösten. Die Ermittlungen zu diesen Fällen haben sich so weit entwickelt, dass bald mit Anklagen gerechnet werden kann. Laut Berichten der „APA“ ist die psychiatrische Beurteilung in diesen Fällen von zentraler Bedeutung.

Der erste Vorfall ereignete sich am 17. November, als eine 29-Jährige in ihrer Wohnung in Favoriten ihren vierjährigen Sohn mit einem Messer erstach. Der Obduktionsbericht habe bestätigt, dass der Junge an den Folgen von Schnitt- und Stichverletzungen starb. Ein psychiatrisches Gutachten könnte bei der Untersuchung von Bedeutung sein: Es attestiert der Frau eine schwere psychische Störung, die ihre Zurechnungsfähigkeit in Frage stellt. Die Wiener Staatsanwaltschaft scheint daher zu planen, die Frau in ein forensisch-therapeutisches Zentrum zu überstellen. Ein Sachverständiger hat zudem geäußert, dass die Gefahr besteht, dass die Frau in Zukunft weitere schwere Straftaten begehen könnte.

Anklagen im Fall des Hospital-Entführungsdramas

Am 21. November kam es zum nächsten schockierenden Vorfall. Das Neugeborene einer 30-Jährigen verschwand unter mysteriösen Umständen von der Frühchenstation im Krankenhaus Favoriten. Einen Tag später wurde die Leiche des Babys in einem nahegelegenen Müllcontainer aufgefunden. Die Mutter geriet schnell in Verdacht und gestand letztlich die Tat. Die Obduktion stellte als Todesursache ein schweres Schädelhirntrauma sowie multiple Frakturen und stumpfe Gewalteinwirkung fest. Als Motiv gab die Mutter „familiäre Probleme“ an. Ein psychiatrisches Gutachten bescheinigte jedoch ihre Zurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt, was eine Anklage wegen Mordes nach sich zieht. Bei einer Verurteilung könnte sie mit einer Haftstrafe von zehn bis zwanzig Jahren oder sogar lebenslänglichem Strafmaß rechnen.

Fälle von Kindstötung im Hotel

Ein dritter Fall, der ebenfalls im Fokus steht, ereignete sich am 8. bzw. 9. Dezember in Simmering. Hier wurde ein Müllsack mit den Überresten eines Babys in einem Hotel entdeckt. Die 21-jährige Mutter hatte sich am Tag zuvor mit ihrem Partner im Hotel einquartiert. Am 9. Dezember wurde sie mit starken Blutungen ins Krankenhaus eingeliefert. Das Krankenhaus informierte das Hotel, wo der Müllsack gefunden wurde. Laut der Obduktion kam das Baby lebend zur Welt, wurde aber sofort nach der Geburt erdrosselt. Trotz dieser Umstände stritt die Frau zunächst ab, eine Geburt gehabt zu haben. Auch hier ist ein psychiatrisches Gutachten in Arbeit. Es wird angenommen, dass sie zum Zeitpunkt des Vorfalls unter dem Einfluss des Geburtsprozesses stand. Die Anklage lautet auf Tötung eines Kindes bei der Geburt (§ 79 StGB).

