Staatsbesuch: Selenskyj unterwegs in Wien unter strengem Polizeischutz

Mit einer umfangreichen Polizeieskorte wird die Delegation des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj während seines Staatsbesuchs in Wien begleitet. Ein straffes Programm mit hochrangigen Regierungsmitgliedern ist vorgesehen, darunter ein Treffen mit dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und dem Bundeskanzler Christian Stocker. MeinBezirk hat erste Fotos der streng bewachten President-Entourage veröffentlicht, die bereits in Wien-Schwechat gesichtet wurde.

WIEN. Hoher Besuch in der Bundeshauptstadt: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf am Montagmorgen gemeinsam mit seiner Frau Olena Selenska auf dem Flughafen Wien-Schwechat ein.

Angesichts der geopolitischen Spannungen infolge des Krieges in der Ukraine sind die Sicherheitsvorkehrungen rund um seinen Aufenthalt besonders streng. Spezialeinheiten, wie die Cobra und WEGA, sichern zentrale Orte in der Wiener Innenstadt, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu minimieren. Aufgrund des Besuchs kommt es zudem zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. MeinBezirk berichtet von Platzsperren und Demonstrationen, die im Zusammenhang mit Selenskyjs Besuch stattfinden. Diese Maßnahmen sind nicht nur eine Antwort auf die aktuelle Sicherheitslage, sondern auch ein Zeichen für die respektvolle Behandlung des Besuchs eines Staatsoberhauptes.

Friedensgespräche in Wien in Aussicht gestellt



Der Luftraum über Wien wird ebenfalls streng überwacht, um die Sicherheit der Delegation zu gewährleisten. Die Polizei hat angekündigt, Hubschrauber für die Luftraumbeobachtung einzusetzen, um auch aus der Luft potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu erkennen.

Fotos der Entourage aus Schwechat sind in unserer Bilderstrecke unten zu finden.

Der offizielle Empfang findet in der Wiener Hofburg statt, wo Bundespräsident Van der Bellen und First Lady Doris Schmidauer das ukrainische Präsidentenpaar mit militärischen Ehren begrüßen. Die Gardemusik spielt die Nationalhymnen beider Länder, eine symbolische Geste für die Verbundenheit und Solidarität.

Durchgetaktetes Programm



Nach dem offiziellen Empfang stehen bilaterale Gespräche im Vier- und Achtaugenformat auf der Agenda. Ein Arbeitsmittagessen folgt, an dem neben dem Bundespräsidenten auch Minister aus der Bundesregierung teilnehmen, darunter Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos), Wirtschaftsminister Karl Hattmannsdorfer (ÖVP) und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ). Letzterer plant, dem ukrainischen Präsidenten Österreich als zukünftigen Standort für Friedensverhandlungen anzubieten, was ein Hoffnungsschimmer in der aktuellen Krisensituation darstellt.

Gegen 15 Uhr ist ein gemeinsames Pressegespräch der beiden Delegationen geplant, in dessen Rahmen voraussichtlich fünf Absichtserklärungen unterzeichnet werden, darunter Vereinbarungen zur sicherheitspolitischen Zusammenarbeit und zum Schutz von Kindern in Krisengebieten.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags findet ein Arbeitsgespräch zwischen Präsident Selenskyj und Bundeskanzler Stocker statt. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Hofburg und das Bundeskanzleramt bleiben während des gesamten Tages in Kraft. Aufgrund des Besuchs sind unter anderem die Österreichische Nationalbibliothek und das Haus der Geschichte für den Publikumsverkehr geschlossen. Präsident Selenskyj plant, am Abend nach Kiew zurückzureisen.

