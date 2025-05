Stadion-Debatte: Sturm-Präsident konfrontiert Rathauskoalition direkt

Die Stadion-Debatte in Graz erreicht ihren Höhepunkt. Im Juni sollen die Pläne für den Stadionausbau offiziell vorgestellt werden, und Sturm-Präsident Christian Jauk hat bereits Konsequenzen angedeutet, sollte es zu weiteren politischen Verzögerungen kommen. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Gemeinderatswahl könnte die Situation explosiv werden. Die Dringlichkeit des Stadionausbaus GRAZ. Am Samstagabend feierte der SK Sturm Graz seinen Meistertitel, und Präsident Christian Jauk nutzte die Gelegenheit nicht nur zur Feier, sondern auch um eine klare Botschaft bezüglich der Stadiondebatte zu senden. Auf der Bühne vor dem Liebenauer Stadion, umgeben von tausenden jubelnden Fans, forderte Jauk den dringend benötigten Ausbau des Stadions und stellte die Grazer Rathauskoalition unmissverständlich zur Rede. Siehe auch Zwei Verdächtige nach Raubüberfall in Graz festgenommen „Sonst marschieren wir zum Hauptplatz“ „Die Pläne werden Anfang Juni präsentiert“, so Jauk. Gleichzeitig ließ er durchblicken, dass die Fans im Falle weiterer Verzögerungen gemeinsam zum Hauptplatz marschieren könnten, um ihren Unmut auszudrücken: „Dann marschieren wir gemeinsam zum Hauptplatz“, proklamierte er unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer. Sein klares Ziel lautete: „Wir wollen dieses Stadion im nächsten Jahr fixiert.“ https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Felke.kahr%2Fposts%2Fpfbid02kQkVcRQaMtcWQZk1LZb5C2XoBw9ocU9YeKTfz4LWge2sh4Nwd8tNTU2ef9BhVsfbl&show_text=true&width=500" width="500" height="582" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share Die Äußerungen des Sturm-Präsidenten waren strategisch angesetzt, da sich während der Feierlichkeiten auch wichtige politische Akteure wie Bürgermeisterin Elke Kahr und Finanzstadtrat Manfred Eber, beide von der KPÖ, unter den Gästen befanden. Diese sind an der Finanzierung des Stadionausbaus beteiligt, dessen Kosten auf etwa 90 Millionen Euro geschätzt werden. Davon wären rund 40 Millionen Euro aus dem städtischen Haushalt erforderlich. Siehe auch Die besten Bilder vom Laufevent am Schwarzlsee Das könnte dich auch interessieren: Der SK Sturm ist österreichischer Fußball-Meister 2025.

