Stadion Liebenau: Erwartungen der Fans an die neuen Stadionpläne

Laut einer detaillierten Machbarkeitsstudie könnten die Fans bei der geplanten Erweiterung des Liebenauer Stadions einige Annehmlichkeiten verlieren, insbesondere den gewohnten Vorplatz als sozialen Treffpunkt. Die gastronomischen Angebote, Geschäfte und sanitären Einrichtungen sollen in das Stadioninnere verlagert werden. Ein zentraler Punkt der Planung sind die hohen Kosten: Die Rasenabsenkung und eine schallschutztechnische Fassade sollen zusammen rund zehn Millionen Euro kosten.

GRAZ. Die Zukunft des Liebenauer Stadions könnte für die Fans deutliche Änderungen mit sich bringen. Die veröffentlichten Auszüge der Machbarkeitsstudie zeigen, dass der Stadionvorplatz, einst ein beliebter Treffpunkt, möglicherweise stark verkleinert oder ganz verschwinden könnte. Der Fokus der neuen Planung liegt auf einem Zugangskonzept, das eine zentrale Verteilterasse schafft, von der aus die Besucher direkt ins Stadion gelangen. Trotz der geplanten Erweiterungen soll die Größe des Vorplatzes ungefähr beibehalten werden, jedoch wird der kulinarische und geschäftliche Bereich ins Innere des Stadions verlagert. Ziel ist es, die Fans so schnell wie möglich ins Stadion zu bekommen. „Es soll sich vor dem Spiel alles im Stadion abspielen“, erklärt das Büro von Stadtrat Manfred Eber (KPÖ).

Wechselnde Auswärtssektoren



Um einen reibungslosen Zugang zu gewährleisten, sind in der Planung zehn Eingänge vorgesehen, darunter auch ein Zugang durch das Business-Center. Interessant ist, dass die Auswärtssektoren je nach Heimteam variieren. Bei einem Spiel der Sturm Graz bleibt der Zugang unverändert, während bei Heimspielen des GAK die Auswärtsfans in den Sektor neben der Nordtribüne auch über einen separaten Eingang vom Parkplatz für Gästebusse im Südosten gelangen sollen.

Eine besondere Herausforderung stellt die Organisation von Derbys dar, bei denen sowohl die Nord- als auch die Südtribüne stark besetzt sind. „In der Studie wird vorgeschlagen, den Zugang zum Gästesektor räumlich getrennt zu gestalten, und mobile Absperrungen zu nutzen, um die Besucherströme im Bedarfsfall zu steuern“, erklärt Robert Gruber von der Albert Zimmer ZT GmbH, die die Machbarkeitsstudie für Graz durchgeführt haben. Dies bedeutet, dass die Gästefans Zugang eine Etage tiefer erhalten sollen.

Auch das Verkehrskonzept sieht wesentliche Änderungen vor: Aktuell verfügt das Stadion über etwa 600 Parkplätze. Im Zuge des Umbaus werden einige dieser Parkplätze wegfallen, jedoch soll eine neue Garage zwischen dem Stadion und der Eishalle B einen Teil davon ausgleichen. Zudem sollen rund 1.500 neue Parkplätze abseits des Stadions geschaffen werden, beispielsweise am Murpark.

Zehn Millionen für Rasen und Schallschutz



Trotz der umfassenden Planungen steht die Finanzierung des Projekts noch in den Sternen. Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) betont, dass bis zu einem möglichen Beschluss im Oktober klare Finanzierungsmodelle stehen sollten. Die Baukosten sind erheblich: Allein für die Absenkung des Rasens zur Schaffung zusätzlicher Sitzreihen werden schätzungsweise fünf Millionen Euro benötigt. Die Kosten für die Schallschutzfassade, die Anwohner vor Lärmminderung schützen soll, bewegen sich ebenfalls in einer ähnlichen Größenordnung. Das Land hat Signal gegeben, sich finanziell zu beteiligen – jedoch nur im gleichen Umfang wie die Stadt Graz, die bereit ist, bis zu 30 Millionen Euro beizusteuern. Damit blieben ohne weitere finanzielle Mittel noch rund 90 Millionen Euro, um das insgesamt 150 Millionen Euro teure Projekt zu realisieren.

