Stadionrenovierung: Ligaspiele von Sturm in Klagenfurt „wirtschaftlich attraktiv“

In den kommenden Tagen sollen der Öffentlichkeit die Ergebnisse der städtischen Machbarkeitsstudie zur Aufstockung des Liebenauer Stadions präsentiert werden. Darüber hinaus hat die Sportpark Klagenfurt GmbH ihre Bereitschaft signalisiert, die Bundesliga-Heimspiele des SK Sturm zu organisieren, falls der Umbau des Stadions einen vorübergehenden Standortwechsel erfordert.

GRAZ/KLAGENFURT. Der Ausbau des Liebenauer Stadions wird immer mehr zu einem zentralen Thema im Grazer Sport. Die von der Grazer Rathauskoalition in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie ist nun abgeschlossen. Am Montag wurde sie der steirischen Landesregierung vorgestellt, und für Donnerstag wird eine Information für alle Stadtsenatsmitglieder und die Klubobleute des Gemeinderats angekündigt. Dies geht aus Informationen des Büros von Bürgermeisterin Elke Kahr hervor.

Obwohl Details zur Machbarkeitsstudie noch vertraulich gehalten werden, plant man eine Pressekonferenz zusammen mit dem SK Sturm und dem GAK für die nächste Woche. In den Medien kursieren Schätzungen über die Kosten des Projekts, die zwischen 75 und 150 Millionen Euro liegen, mit dem Ziel, die Zuschauerkapazität von derzeit etwa 16.000 auf über 20.000 Zuschauer zu erhöhen.

Es steht außer Frage, dass die Merkur Arena in ihrer aktuellen Form nicht mehr den Standards des professionellen Fußballs entspricht. Zudem sind die finanziellen Rahmenbedingungen in der Steiermark und der Stadt Graz angespannt, was eine wichtige Voraussetzung für die Durchführbarkeit dieses umfassenden Projekts darstellt. Der politische Wille für ein Upgrade scheint jedoch vorhanden, was Optimismus verbreitet.

Klagenfurt als Ausweichquartier

Während die Pläne für den Umbau in Graz voranschreiten, stellt sich die Frage, wie sich die Lage auf den Spielbetrieb auswirken wird. Ein umfassender Umbau der Merkur Arena während der Sommerpause scheint unrealistisch, was bedeutet, dass sowohl der GAK als auch Sturm eine alternative Spielstätte benötigen werden.

Obwohl offizielle Ankündigungen aufgrund von Vertraulichkeitsvereinbarungen noch ausstehen, ist die Überlegung, dass der amtierende Meister Sturm Graz erneut seine Heimspiele in Klagenfurt austragen könnte, naheliegend. „Bisher haben wir nur über internationale Spiele gesprochen“, erklärt Daniel Greiner, Geschäftsführer der Sportpark Klagenfurt GmbH. „Aber das wäre durchaus denkbar.“

Sollten sich Sturm und der SC Austria Klagenfurt den Stadionbetrieb teilen, müsste man die Planung entsprechend anpassen. „Jede Woche hätten wir Ligafußball, aber Konzerte könnten nur im Sommer stattfinden, da nach einem Event eine Rastzeit für den Platz eingeplant werden muss“, so Greiner. Trotz der organisatorischen Herausforderungen wäre ein solcher Schritt aus finanzieller Perspektive äußerst attraktiv.

