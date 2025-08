Stadt Graz Ferienbetreuung: Entdecke deine Talente im Sommer!

Die Stadt Graz setz in dieser Sommerbetreuung für Volksschulkinder den Fokus auf die Talente der kleinen Entdecker.

GRAZ. Neun Wochen Sommerferien zu überbrücken kann für Eltern eine enorme Herausforderung darstellen. Um den Eltern entgegenzukommen, bietet die Stadt Graz eine Sommerbetreuung für Kinder an, die in städtische Schulen, Kindergärten oder Krippen gehen. Diese Programme erfreuen sich großer Beliebtheit. „Alle Kinder, die während des Jahres in den Einrichtungen betreut werden, haben auch die Möglichkeit, an der Sommerbetreuung teilzunehmen,“ erklärt Stadtrat Kurt Hohensinner, der selbst zweifacher Vater ist. Er fügt hinzu: „Für mich gibt es keine wichtigere Investition als in das Wohl und die Zukunft unserer Kinder. Insbesondere in den Sommermonaten ist es mir wichtig, dass die Kids nicht nur beaufsichtigt werden, sondern auch die Gelegenheit haben, Neues auszuprobieren, Abenteuer zu erleben und ihre Stärken zu entfalten.“

In diesem Jahr stehen im Schulbereich fünf Standorte (VS Viktor Kaplan, VS Neuhart, VS Algersdorf, VS Neufeld und VS Triester) zur Verfügung, mit über 2.000 verfügbaren Plätzen. Diese Sommerbetreuung wird in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Steiermark organisiert, wobei der Schwerpunkt auf der Entdeckung und Förderung von Talenten liegt.

„Mission Talente“

„Es ist mir besonders wichtig, dass Kinder ihre Stärken und Talente entdecken und entfalten können. Vor diesem Hintergrund haben wir den Stärkenpass in unseren Bildungseinrichtungen eingeführt, waren aktiv an den Programmen der Talenteakademie beteiligt und schaffen in diesem Jahr ein spezifisches Angebot in der Sommerbetreuung,“ sagt Hohensinner.

Ein Beispiel hierfür ist das Projekt „Mission Talente“, bei dem die Kinder in die Rolle von Crew-Mitgliedern eines Mehrgenerationen-Raumschiffs schlüpfen, das mit einer unerwarteten Situation konfrontiert wird. Teamarbeit, Kreativität und neue Ideen sind gefragt, um die Mission fortzusetzen. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Steiermark, dem bfi Burgenland und Partnern aus Slowenien wird dieses spannende Projekt angeboten.

Die Kinder können an verschiedenen Stationen Neues entdecken und ihre Talente fördern:

Landwirtschaftsstation: Mit Micro:bits wird der Feuchtigkeitsgehalt verschiedener Pflanzen gemessen und analysiert.

Kommunikationsstation: Durch verbale Beschreibung wird ein Sternenbild zusammengefügt.

Design-Labor: Kinder gestalten ihren eigenen digitalen Badge.

Wissenschaftliche Station: Proben werden mikroskopiert, um den Crew-Mitgliedern medizinische Unterstützung zu bieten.

Interessen und Stärken erkennen

Die Workshops sollen nicht nur unterhaltsam sein, sondern auch dazu beitragen, die persönlichen Interessen und Stärken der Kinder zu erkennen und zu fördern. Neben der Talentförderung gibt es auch traditionelle Schwerpunkte wie Lesen, gesunde Snacks, Sport, Schwimmen und Robotik. Für die Kinder der Sommerbetreuung sind alle Programme kostenlos. Zudem wird ein abwechslungsreiches Freizeitangebot bereitgestellt, das kreatives Spiel, wöchentliche Ausflüge und Freizeit im Garten oder Turnsaal umfasst.

Das könnte dich auch interessieren:

Grazer Einrichtungen: Kinderbetreuung im Sommer bleibt wichtiges Thema

Für Kleinkinder fehlen oft Ferienprogramme und Betreuungsplätze

Eine musikalische Reise nach Bremen beim Märchensommer 2025!