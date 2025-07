Stadt in Prüfung: Zustimmung für Crowdfunding des Grazer Parks

Eine engagierte Gruppe von Anrainerinnen und Anrainern in Gries hat anfangs 2023 bereits viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen mit ihrem Plan, ein derzeit leerstehendes Baugrundstück in der Feuerbachgasse durch Crowdfunding zu erwerben und in einen öffentlichen Park umzuwandeln. Während sich die rechtlichen Hürden mittlerweile als überwindbar erweisen, zögert die Stadt Graz noch mit einer klaren Unterstützung für das Projekt – ohne die finanziellen Mittel der Stadt wäre eine Umsetzung kaum denkbar.

GRAZ. In der Grieser Feuerbachgasse ist eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern aktiv geworden, um mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne ein ungenutztes Grundstück zu einem wertvollen Grünraum zu transformieren. Berichten zufolge ist der Zugang zu Grünflächen in diesem Stadtteil stark limitiert, was die Initiative besonders relevant macht. Aufgrund der derzeitigen Insolvenz eines Bauunternehmens, das zuvor ein Neubauprojekt geplant hatte, gab es allerdings rechtliche Unsicherheiten, da dem Unternehmen bereits Wohnungszusicherungen im Grundbuch vermerkt wurden.

Die Unsicherheiten um die bestehenden Wohnungsansprüche wurden jedoch von der Insolvenzverwaltung positiv eingeschätzt, wodurch eine Löschung dieser Ansprüche bei einer möglichen Ersteigerung in Aussicht steht. Dies würde die Umwidmung des Grundstücks und die anschließende Errichtung eines Parkes ermöglichen.

Stadt zeigt Zurückhaltung

Für das Vorhaben benötigen die Initiatoren jedoch die finanzielle Unterstützung der Stadt Graz. Im Finanzbüro von Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) wird betont, dass die Immobilienabteilung in regelmäßigem Kontakt mit dem Masseverwalter steht. Man möchte die Idee auf jeden Fall fördern, jedoch nicht „um jeden Preis“. Das Grundstück wird von der Stadt mit 1.275.000 Euro bewertet, was als überzogen wahrgenommen wird. Auch die finanzielle Situation der Stadt muss berücksichtigt werden, da eine Umgestaltung des Geländes zusätzliche Mittel erfordern würde.

Diskussion über die Standortlage

Ein weiterer Faktor, der diskutiert wird, ist die Lage des Grundstücks, das sich zwischen Wohnhäusern befindet. Einige Beamte und Anwohner befürchten, dass dies die Eignung des Standorts für einen Park beeinträchtigen könnte. Auch die uneinsichtige Geländesituation spricht gegen die Pläne. In Zukunft wird eine entsprechende Beurteilung durch die Grünraumbehörde erwartet, wobei ein Zeitrahmen für die Urteilsfindung derzeit nicht festgelegt ist. Die letzte politische Unterstützung für das Projekt scheint ebenfalls auf sich warten zu lassen.

