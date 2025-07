Stadt setzt sich für mehr Rücksichtnahme ein: Verkehrsprobleme im Augarten

Der Augarten in Graz wird während der Stoßzeiten zu einem gefährlichen Ort, wo viele Verkehrsteilnehmende auf engem Raum mit stark variierenden Geschwindigkeiten verkehren. Die Stadtverwaltung hat jedoch klargestellt, dass bauliche Maßnahmen zur Entschärfung dieser Situation nicht möglich sind.

GRAZ. In Graz sind Staus und brenzlige Verkehrssituationen alltäglich – und das betrifft nicht nur Autofahrer, sondern auch den Fuß- und Radverkehr. Insbesondere der Augarten, ein zentral gelegener Park in Jakomini, ist unter den Stadtbewohnern als ein Konfliktpunkt bekannt, der sowohl Pendler als auch Freizeitnutzer in seinen Bann zieht.

Der Augarten erstreckt sich am Ufer der Mur und bildet für viele Grazern einen Teil ihres täglichen Weges, sei es zur Arbeit, zur Schule oder zum Kindergarten. Er ist auch ein beliebter Ort zur Freizeitgestaltung, das angrenzende Augartenbad und der häufig besuchte Spielplatz ziehen zahlreiche Familien an. Zudem schlängelt sich der Murradweg durch das weitläufige Areal, das somit eine wichtige Verkehrsanbindung bietet.

Bekannte Engstelle



Mit seiner Funktion als zentraler Verbindungspunkt ist der Augarten eine neuralgische Stelle für den umweltfreundlichen Verkehr. Hier treffen sich Fußgänger, Radfahrer, E-Roller-Fahrer und Jogger, was häufig zu unangenehmen Situationen führt. Insbesondere der Abschnitt von der Bertha-von-Suttner-Brücke bis zur Augartenbrücke ist besonders eng, und die Vielzahl der Nutzer auf beschränktem Raum führt oft zu Konflikten.

Steigendes Verkehrsaufkommen



Die wachsende Bevölkerung Graz‘ trägt dazu bei, dass die Frequentierung des Augartens ständig zunimmt. Laut einer aktuellen Verkehrsverhaltenserhebung nutzen bereits rund 45 Prozent der städtischen Bevölkerung sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad die Innenstadt. Angesichts der mangelnden Alternativen – insbesondere der fehlenden Radwege auf der gegenüberliegenden Murseite – entzündet sich schnell Unmut unter den Nutzern.

Rücksicht als Gegenkonzept



Die Stadt Graz erkennt diese Probleme an. Verkehrsplanungsleiter Wolfgang Feigl erklärt: „Die Situation am Augarten zeigt, dass bauliche Veränderungen nicht immer die zwischenmenschliche Rücksichtnahme ersetzen können.“ Stattdessen setzt die Stadt auf die Förderung einer besseren Verkehrskultur. Feigl argumentiert, dass ein respektvolles Miteinander die entscheidende Lösung darstellen kann. Aktuell gibt es keine ferneren Pläne zur infrastrukturellen Anpassung, jedoch wurden bereits Bodenmarkierungen zur Förderung der Rücksichtnahme angebracht, was für viele Nutzer allerdings wenig überzeugend ist.

