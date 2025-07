Stadt zögert: Grazer Eltern fordern schattige Spielplätze

Eltern in Graz sind besorgt über Spielplätze, die zu viel Sonnenlicht und zu wenig Schatten bieten. Sonnensegel könnten im Hochsommer eine einfache Lösung sein, doch die Stadt Graz scheint keine kurzfristige Antwort anzubieten.

GRAZ. Trotz gelegentlicher regnerischer Tage hält die Sommerhitze die Stadt fest im Griff – eine Herausforderung, die vor allem die jüngsten Bewohner betrifft. Um den Kindern bei hohen Temperaturen Aktivitäten im Freien zu ermöglichen, sind schattenspendende Spielplätze, wie etwa in der Puntigamer Nippelgasse, unerlässlich. Das betont auch Anna U. (Name geändert), die Mutter eines zweijährigen Sohnes.

Die Liebenauerin ist besorgt über die Spielmöglichkeiten für ihren Sohn und erklärt, dass sie ihre Meinung nicht öffentlich machen möchte, da sie nicht als Unternehmerin politisch instrumentalisiert werden möchte. Vielmehr suche sie nach Lösungen für das bestehende Problem.

Eltern fordern Schatten

Sie weist auf den Liebenauer Park zwischen der Engelsdorfer Straße und der Liebenauer Hauptstraße hin. In den Sommermonaten kann dieser von Eltern mit Kleinkindern kaum genutzt werden, da er nicht die nötige Beschattung bietet und lediglich abends als Treffpunkt für Jugendliche dient. Der Park, der 2017 eröffnet wurde, bietet kaum schattenspendende Bäume, was für viele Eltern unverständlich ist. Anna U. erkennt jedoch die Herausforderungen: „Ich weiß, dass unter dem Park ein Autotunnel verläuft und es sinnlos ist, tiefwurzelnde Bäume zu pflanzen. Sonnensegel oder zumindest eine überdachte Pergola, wie sie in einem nahegelegenen Spielplatz in Raaba vorhanden sind, wären praktische Alternativen.“

In ihrem Bestreben wandte sich die Mutter an die städtische Grünraum-Abteilung. Laut deren offiziellem Schreiben sind für 2025 die Errichtung von Sonnensegeln auf zwei Spielplätzen in Graz (Hasnerplatz und Reininghaus) geplant. In einem optimistischen Szenario könnte dieses Modell auch auf weitere Spielplätze angewendet werden, wenn sich die Anlagen bewähren.

Verweis auf alternative Spielplätze

Auf Nachfrage von MeinBezirk konnte auch das Büro der Vizebürgermeisterin Judith Schwentner keinen konkreten Zeitplan anbieten. „Wir arbeiten daran, die Sonnensegel schnellstmöglich einzuführen“, heißt es. Gleichzeitig müsse bedacht werden, dass textile Segel vandalismusanfällig sind. Daher stehen Baumpflanzungen, wie im ORF-Park in St. Peter, an erster Stelle zur Schaffung von Schatten.

Ein Fortschritt ist bereits in Sicht: Zukünftig werden die Spielplätze, die mit Wasserspielen oder ausreichend Schatten ausgestattet sind, im Online-Stadtplan hervorgehoben. So können Eltern gezielt ausweichen und schattige Alternativen wie den vollständig überdachten Fröbelpark im Lend oder den Stadtpark in der Innenstadt wählen. Leider stehen den Eltern in Liebenau zunächst weiterhin sonnige Tage bevor.

Du bist gefragt

Wie zufrieden bist du mit den Spielplatzangebot in Graz? Was gefällt dir und deinen Kindern besonders gut? Wo siehst du Verbesserungsbedarf? Teile uns deine Erfahrungen und Vorschläge unter dem Betreff „Grazer Spielplätze“ an [email protected] mit!

Zusätzliche Themen, die dich interessieren könnten:

Verbrennungsgefahr auf Kinderspielplätzen

Bunte Bürgermeisterwahl in der Kinderstadt Bibongo

Rechnungshof ortet großen Nachholbedarf bei der Kinderbetreuung