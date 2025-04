Stadtpolitik vernachlässigt demokratische Strukturen auf Bezirksebene

Politische Verantwortung in städtischen Großprojekten: Ein Appell von Karl Christian Kvas

Der Bezirksvorsteher von Liebenaus, Karl Christian Kvas (ÖVP), hat in jüngster Zeit deutliche Kritik an der mangelnden Einbindung von Bezirkspolitikern in städtische Großprojekte geübt. Seine Hauptbedenken äußert er in Bezug auf die Entwicklung und die Kommunikationsstrategien der Stadtverwaltung. Kvas betont, dass es essenziell sei, den Dialog zwischen der Stadtverwaltung und den Bürgern zu fördern, um eine vertrauensvolle Beziehung zu gewährleisten.

„Wir müssen Rede und Antwort stehen und wissen von nix“, äußert sich Kvas frustriert über die Informationspolitik der Stadt. Seine Kritik bezieht sich insbesondere auf den geplanten Ausbau der Mittelschule Dr. in Liebenau, der einen Umfang von etwa 30 Millionen Euro umfasst. Er erfuhr von den finalen Plänen erst durch die Medien, was ihn in seinem Amt als Vertreter der Bürger in eine schwierige Lage versetzt.

Ein zentraler Punkt seiner Argumentation ist die Notwendigkeit einer transparenten Kommunikation. „Ohne die Einbindung der Bezirkspolitik kann sie kein Bindeglied zwischen Rathaus und der Bevölkerung sein“, erklärt Kvas. Als gewählter Bezirksvertreter fühlt er sich in der Verantwortung, die Anliegen und Bedürfnisse seiner Gemeinde zu vertreten. Er fordert, dass die Bürger nicht nur als passive Empfänger von Informationen, sondern als aktive Teilnehmer in den Planungsprozess einbezogen werden.

Um die Bedürfnisse der Bevölkerung besser zu verstehen und deren Interessen zu vertreten, schlägt Kvas regelmäßige Bürgerforen und Informationsveranstaltungen vor. Diese sollten nicht nur Informationen über bestehende Projekte bieten, sondern auch Raum für Vorschläge und Kritik der Anwohner schaffen. „Es reicht nicht aus, die Menschen nur zu informieren; sie müssen auch aktiv in den Prozess eingebunden werden“, so Kvas weiter.

Diese Auffassung wird von Experten als essenziell für die erfolgreiche Umsetzung von Großprojekten angesehen. Studien zeigen, dass frühzeitige und ehrliche Kommunikation der Verwaltung mit der Bevölkerung zu höheren Akzeptanzraten und einem positiveren Klima führt. In vielen erfolgreichen Städten weltweit wird bereits auf partizipative Planungsprozesse gesetzt, um die Bürger unmittelbar in die Diskussion um ihr Lebensumfeld einzubinden.

Abschließend weist Kvas darauf hin, dass die Stadt Graz eine Vorreiterrolle einnehmen sollte, um den Dialog zwischen den Bürgern und der Verwaltung zu stärken. „Wir müssen gemeinsam an Lösungen arbeiten und darüber hinaus ein Gefühl der Gemeinschaft fördern“, appelliert er an seine politischen Mitstreiter und die Stadtverwaltung. Bei der Realisierung zukünftiger Projekte müsse der Mensch im Mittelpunkt der Planungen stehen, um nachhaltige und akzeptierte Lösungen zu entwickeln.





