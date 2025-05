Stadtwein „Falter Ego“: Neue Weinwanderung im Grazer Westen erwartet Entdecker

Redaktion Christoph Lamprecht Stadtwein „Falter Ego“ Neue Weinwanderung wartet im Grazer Westen Ein neues Erlebnis verbindet Kultur, Natur und Kulinarik: Bei einer genussvollen Wanderung durch den Westen von Graz entdecken Besucher die reiche Tradition des lokalen Weinbaus. In Graz, der steirischen Landeshauptstadt, erwartet die Gäste ein neues Angebot, das unter dem Titel „Vom Schloss zum Wein“ vermarktet wird. Diese geführte Wanderung beginnt beim Schloss St. Martin, wo Besucher nicht nur die beeindruckende Aussicht auf die Stadt genießen können, sondern auch erfahren, was es mit dem Grazer Stadtwein „Falter Ego“ von Hannes Sabathi auf sich hat. Die Tour bietet Einblicke in die Geschichte des regionalen Weinbaus, der bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht und sich über die Jahrhunderte entwickelt hat. Siehe auch Bombendrohung, Personalwechsel und verwester Käse Im Anschluss an die Wanderung findet eine kommentierte Weinverkostung im Gasthof Orthacker statt, welcher einen atemberaubenden Panoramablick auf Graz bietet. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, die einzigartigen Eigenschaften und Geschmäcker der Grazer Weine zu entdecken, etwas über ihre Herstellung zu lernen und die Kulinarik der Region zu genießen. Bei Interesse an den Führungen können sich Interessenten direkt an GrazGuides unter [email protected] oder telefonisch unter 0316 586720 wenden. Für diejenigen, die nicht wandern möchten, aber dennoch die Weine verkosten wollen, empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit der Weinmarke unter [email protected] oder 0664 2142431. Siehe auch Stadtpolitik vernachlässigt demokratische Strukturen auf Bezirksebene Das könnte dich auch interessieren:

