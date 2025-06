Standorte melden: Umweltberatung auf der Suche nach Glühwürmchen in Wien

In Wien wird rund um den Johannistag am 24. Juni ein faszinierendes Schauspiel sichtbar – das Glühwürmchen. Diese kleinen, leuchtenden Kreaturen sind nicht nur ein schöner Anblick für die Wienerinnen und Wiener, sondern haben auch eine wichtige ökologische Bedeutung. Auf der Webseite der „Umweltberatung“ können Sichtungen gemeldet werden, und mithilfe der eigenen Postleitzahl können weitere Fundorte erkundet werden, um die Glühwürmchen selbst zu sehen.



WIEN. Viele Menschen verbinden mit Glühwürmchen vor allem einen zauberhaften Anblick. Die Präsenz dieser Tiere ist jedoch ein Indikator für eine naturnahe€ Gestaltung von Gärten oder Parks, was für die Biodiversität von großer Bedeutung ist.

Wie die Stadt Wien berichtete, ist das Vorkommen von Glühwürmchen ein Zeichen für eine gesunde, naturnahe Umgebung. Laut der „Umweltberatung“ zieht die Anwesenheit dieser Tiere vor allem Orte an, an denen sorgsam mit Flora und Fauna umgegangen wird. Dies ist besonders wichtig, da Glühwürmchen empfindlich auf Umweltveränderungen reagieren.

Fundorte melden

Die Umweltberatung ruft die Bevölkerung dazu auf, Sichtungen der Glühwürmchen zu melden. Dies kann ganz unkompliziert über die Webseite www.umweltberatung.at sowie telefonisch unter 01 803 32 32 erfolgen. Die Glühwürmchen sind insbesondere um den Johannistag am 24. Juni aktiv, was ihnen den volkstümlichen Namen Johanniskäfer oder Leuchtkäfer einbringt. Ihre leuchtenden Signale dienen dem Finden von Partnern zur Fortpflanzung.

„Das Leuchten der Glühwürmchen ist nicht nur einzigartig, sondern auch ein Hinweis auf die Qualität naturnaher Gärten, Parks und Wiesen“, erklärt Katharina Foglar-Deinhardstein, Gartenexpertin von der „Umweltberatung“. Alle Meldungen werden in einer Liste zusammengetragen, sodass Interessierte ganz einfach Plätze finden können, an denen diese faszinierenden Tiere gesichtet wurden.

Tipps für glühwürmchenfreundliche Gärten

Die Umweltorganisation gibt zudem Ratschläge, wie man Gärten und Parks für Glühwürmchen attraktiver gestalten kann. Dazu gehören die Schaffung von Sonnens- und Schattenplätzen sowie das Anlegen von nicht-manierten Wiesen oder Laubhecken. Es wird empfohlen, auf Insektizide und Herbizide zu verzichten, da diese nicht nur Glühwürmchen, sondern viele andere Insekten schädigen können.

Besonders das Verwenden von Schneckenkorn sollte vermieden werden. Glühwürmchenlarven benötigen mehrere Jahre zur Entwicklung, während dieser Zeit kann das Schneckenkorn für die Larven giftig sein, obwohl sie als nützliche „Schneckenräuber“ gelten.

