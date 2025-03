Stanitzel, Becher und mehr: Die besten Eisstellen auf der Wieden

Mit steigenden Temperaturen kommt das Verlangen nach erfrischenden Eissorten, während die Sonne am Himmel strahlt. Für viele Bewohner in Wieden ist die Eiskonzession nicht nur ein Genuss, sondern auch ein kleiner Moment des Glücks, sei es aus einer Waffel, im Becher oder auf einem Briochebrot. MeinBezirk hat die besten Eissalons im 4. Wiener Bezirk für euch zusammengestellt.

WIEN/WIEDEN. Endlich ist die Sonne zurück! Bei Temperaturen um die 15 Grad Celsius fragen sich viele Wiener, wo man die leckersten Eissorten finden kann. Nach Monaten des Wartens auf den Frühling und der wärmer werdenden Wetterlage strömen die Bewohner des 4. Bezirks in die Straßen, um sich die erfrischende Delikatesse zu gönnen.

„Veganista“

Die Eissalon-Kette „Veganista“ hat sich als perfekte Option für Veganer und alle, die auf Milchprodukte verzichten möchten, etabliert. Mit einer Vielfalt an kreativen und rein pflanzlichen Geschmäckern ist der Eissalon an der Margaretenstraße 51, direkt an der Bezirksgrenze, ein Muss für alle Eisliebhaber. Die täglichen Öffnungszeiten sind von 12 bis 20 Uhr. Die veganen Kreationen sind nicht nur geschmacklich überzeugend, sondern auch eine umweltfreundliche Wahl, die auf Nachhaltigkeit setzt.

„Castillo’s Eis&Bar“

Ein weiterer einzigartiger Ort ist „Castillo’s Eis&Bar“ in der Margaretenstraße 42. Hier kombiniert man köstliches Gelato mit aufregenden Cocktails in einem modernen Ambiente. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr und samstags bis 18 Uhr—sonntags bleibt der Eissalon geschlossen. Dieses Konzept hat schnell viele Fans gewonnen, die sich nach einem langen Tag auf eine erfrischende Kombination freuen.

„Zuckero“ am Naschmarkt

Das „Zuckero“ am Naschmarkt, bekannt für seine kreativen Geschmacksrichtungen, ist ein weiteres Highlight im 4. Bezirk. In der Schleifmühlgasse 980 ist der Eissalon von montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet und am Samstag ab 12 Uhr. Süßigkeitenliebhaber werden hier beim Bummel über den Markt auf jeden Fall fündig – das Eis ist die perfekte Ergänzung zu den kulinarischen Erlebnissen.

„Schelato“

Das „Schelato“ in der Schleifmühlgasse 11 wird schnell zum Geheimtipp, ganz gleich ob man die süßen oder salzigen Varianten bevorzugt. Täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet, bietet das Eiscafé eine Auswahl, die weit über die klassischen Geschmäcker hinausgeht und garantiert für jeden etwas dabei.

Eissalon „Salek“

Zu guter Letzt ist „Salek“ in der Favoritenstraße 43 ein weiteres Highlight für Eisliebhaber aller Art. Nahe dem Hauptbahnhof werden hier zahlreiche Sorten offeriert, die sowohl Einheimische als auch Reisende ansprechen. Dieser Eissalon hat täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet und ist ideal für alle, die eine süße Pause einlegen möchten.

