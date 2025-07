Starkes Erdbeben der Magnitude 5,5 Erschüttert den Südwesten Japans – So reagieren die Menschen!

Nachricht/APA/Donnerstag, 03.07.25, 09:40:03

Am Donnerstag, den 03. Juli 2025, hat ein Erdbeben mit einer vorläufigen Stärke von 5,5 auf der Richterskala den Südwesten Japans heimgesucht. Die Japanische Meteorologiebehörde (JMA) gab bekannt, dass das Epizentrum des Bebens vor der Küste der Tokara-Inselkette in der Präfektur Kagoshima lag, was fast 1.200 Kilometer von Tokio entfernt ist. Im Hinblick auf die Sicherheit der Bevölkerung erklärte die Behörde, dass keine Tsunami-Warnung ausgegeben wurde.













Zusätzlich meldete die JMA, dass auf der Insel Akuseki ein Erdbeben der Stärke 6 auf der japanischen Skala von 1 bis 7 registriert wurde, was auf eine erhebliche Erschütterung hinweist. Solche Erdbeben können schwere Schäden an Gebäuden und Infrastruktur verursachen, insbesondere in Gebieten, die nicht ausreichend auf solche Naturereignisse vorbereitet sind.





