Startklar: Vierter Airport Run am Flughafen Graz

Am 5. Juni 2025 verwandelt sich das Rollfeld des Flughafens Graz zum vierten Mal in eine aufregende Laufstrecke bei der Veranstaltung „run instead of take off“ – dem Airport Run.

GRAZ. Der Airport Run hat sich als eines der beliebtesten Sportevents in der Region etabliert und zieht laufbegeisterte Teilnehmer aus ganz Österreich an. Die Veranstaltung findet dieses Jahr erneut direkt auf dem Gelände des Flughafens Graz statt, während der regulären Flugbetrieb fortgesetzt wird. Die Läufer absolvieren eine Strecke von etwa 5,8 km, die sich über einen Teil der Start- und Landebahn erstreckt und die einzigartige Atmosphäre eines Flughafens genießen lässt.

Airport Run 2025

Donnerstag, 5. Juni 2025

Flughafen Graz

Start: 19 Uhr

Die Nummernausgabe ist während des Eventtags am 5. Juni von 13 Uhr bis 17.30 Uhr im Abflugterminal des Flughafens Graz in den Konferenzräumen im 1. Stock. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro pro Person und das Event ist auf 800 Startplätze begrenzt, daher ist eine schnelle Anmeldung ratsam, um sich einen Platz zu sichern!

Laufen für einen guten Zweck: Alle Einnahmen aus den Startgebühren werden zu 100 % an das „Sterntalerhof" Hospiz für kranke Kinder und deren Familien gespendet. Gemeinsam etwas Gutes bewirken – das ist das Motto des Airport Runs!

Läuferservice (im Startgeld inkludiert)

Jeder Teilnehmer erhält eine persönliche Startnummer mit integriertem Leihchip. Zudem erhält jeder Läufer im Ziel eine Finishermedaille als tolle Erinnerung an die Veranstaltung.

Programm

13 Uhr – 17.30 Uhr: Startnummernausgabe 17 Uhr: Eintreffen der ersten Läuferinnen und Läufer 18.30 Uhr: Gemeinsames Warm-Up 19 Uhr: Start des 4. Graz Airport Run 2025 19.20 Uhr: Eintreffen der ersten Läuferinnen und Läufer im Ziel 20 Uhr: Zielschluss 20.15 Uhr: Siegerehrung bis 22 Uhr: Musikalischer Ausklang

Zeitnehmung

Die Zeitnehmung erfolgt erneut durch Race Result. Der Chip ist in der Startnummer integriert, daher entfallen zusätzliche Kosten für die Chipmiete.

Wertungen Es werden verschiedene Altersklassen gewertet: W/M20, W/M30, W/M40, W/M50, W/M60, W/M70+. Zudem gibt es eine Gesamtwertung für Männer und Frauen sowie eine Teamwertung (männlich, weiblich, mixed). Die besten Teams und Teilnehmer werden prämiert. Eine Sonderverlosung für alle Teilnehmer findet während der Siegerehrung statt.

Verpflegung

Im Zielbereich steht eine Labestation zur Verfügung, um die Teilnehmer zu verpflegen.

Hier kannst du dich anmelden und die Ergebnisse nach dem Rennen einsehen.

Parken

Parkmöglichkeiten sind direkt am Flughafen verfügbar. Das Parken kostet 5 Euro während der Veranstaltungstage auf den Parkplätzen P3, P4 und P5.

Sicherheit

Zur Sicherheit aller Teilnehmer und Mitwirkenden ist es wichtig, den Anweisungen des Sicherheitspersonals vor Ort umgehend Folge zu leisten. Das Verlassen der markierten Laufstrecke und des Eventareals ist strengstens untersagt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.airportrun.at.

Mit freundlicher Unterstützung:

