Startschuss für Matreis visionären Bildungscampus: Ein Projekt von historischer und zukunftsträchtiger Dimension

Spatenstich für neuen Bildungscampus in Matrei am Brenner

In Matrei am Brenner im Bezirk Innsbruck-Land ist am Freitagvormittag der Spatenstich für einen neuen Bildungscampus erfolgt. Volksschule, Kindergarten und Kinderkrippe sollen künftig an einem gemeinsamen Standort zusammengefasst werden.

Der neue Campus entsteht am Standort der Volksschule Matrei am Brenner und soll rund doppelt so groß werden wie das bisherige Schulgebäude. Die Gesamtkosten des Projekts betragen rund 14 Millionen Euro.

Widum wird in Campus integriert

In den neuen Bildungscampus wird das rund 700 Jahre alte Widum eingebunden. Das Gebäude soll für die Nachmittagsbetreuung umgebaut werden. Zusätzlich sind im Widum Wohnungen für die Pfarre, Büros und Besprechungsräume vorgesehen.

Im Umfeld des Campus sind Spielplätze geplant. Außerdem ist eine Kiss-and-Ride-Zone für Eltern und die Reaktivierung einer alten Brücke vorgesehen.

Während der Bauphase des als „Kindercampus“ bezeichneten Areals übersiedeln die Schülerinnen und Schüler vorübergehend in die alte Volksschule Steinach. Die Fertigstellung ist für das Schuljahr 2027/28 geplant.

Finanzierung über neuen Gemeindeinvestitionsfonds

Ein großer Teil der Finanzierung wird vom Land Tirol über den neu eingerichteten Gemeindeinvestitionsfonds (GIF) bereitgestellt. Insgesamt stellt dieser Fonds in diesem und im nächsten Jahr 200 Millionen Euro an zinsgünstigen Darlehen für Gemeinden zur Verfügung. Etwas mehr als die Hälfte der Kosten für den Bildungscampus in Matrei am Brenner stammt aus einem solchen Darlehen, der restliche Teil wird über Landesförderungen abgedeckt.

Über den Gemeindeinvestitionsfonds können zentrale Infrastrukturprojekte aus verschiedenen Bereichen finanziert werden. Landeshauptmann und Finanzreferent Anton Mattle (ÖVP) erklärte, der Fonds ermögliche Investitionen in Projekte in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Bildung, Sicherheit und Tiefbau. Laut einer Aussendung des Landes Tirol handelt es sich beim Fördermodell um ein österreichweit einzigartiges Modell.

Bisher gab es 29 Anträge auf Darlehen aus dem Fonds, 15 Projekte wurden bereits bewilligt. Dazu zählen unter anderem Vorhaben in St. Jakob in Defereggen im Bezirk Lienz, in Kaltenbach im Bezirk Schwaz und in Steeg im Bezirk Reutte.

Der Spatenstich in Matrei am Brenner ist das erste Projekt des Gemeindeinvestitionsfonds, das sichtbar wird. Bürgermeister Patrick Geir bezeichnete das Vorhaben als Meilenstein für Matrei und als starkes Zeichen dafür, dass nach der Gemeindefusion gemeinsam große Zukunftsprojekte angepackt würden.