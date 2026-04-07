Startschuss für Umweltprüfung der 110-kV-Leitung in Mittelkärnten: Bürger können Einwände erheben

Umweltverträglichkeitsprüfung für 110-kV-Leitung in Mittelkärnten gestartet

In Kärnten hat die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für eine neue 110-kV-Leitung in Mittelkärnten begonnen. Parallel dazu befindet sich ein weiteres Stromprojekt, eine 380-kV-Leitung zwischen Völkermarkt und Lienz, noch in Planung.

Für die 110-kV-Leitung läuft nun eine Frist von acht Wochen, in der Einwände gegen das Projekt eingebracht werden können. Seit Ende März stehen den Bürgern umfangreiche Informationen zur Verfügung.

Informationen zum Projekt sind in den betroffenen Gemeinden sowie auf der Webseite des Landes abrufbar. Bürgerinitiativen können innerhalb der laufenden achtwöchigen Frist Einwände geltend machen. Die im UVP-Verfahren eingebrachten Einwände werden von Sachverständigen geprüft, die Ergebnisse dieser Prüfung werden anschließend erneut aufgelegt.

Parteistellung im Verfahren haben unter anderem die Standortgemeinden, Nachbarn und der Umweltanwalt. Die laufende UVP befasst sich mit Fragen zum Naturschutz, zur Humanmedizin und zum Schall.

Die geplante 110-kV-Leitung soll auf einer Länge von 38 Kilometern von St. Veit an der Glan über Treibach-Althofen und Wietersdorf bis nach Brückl verlaufen. Projektwerber ist die KELAG-Tochter Kärnten Netz, die rund 90 Millionen Euro in die neue Leitung investieren will.

Kärnten Netz gibt an, mit dem Projekt die Versorgungssicherheit erhalten und erhöhen zu wollen. Aus Sicht des Unternehmens ist die geplante Freileitung die günstigere Variante und weist eine höhere Lebensdauer auf. Gegner des Projekts fordern hingegen eine Erdverkabelung sowie die Nutzung der bestehenden Trasse.