State-of-the-Art Infrastructure: Grand Opening of the New Red Cross Local Office in Kaltenbach

Am Samstag, den 12. April 2025, fand die feierliche Eröffnung der neuen Dienststelle des Roten Kreuzes Schwaz in Kaltenbach statt, die im Beisein zahlreicher Ehrengäste zelebriert wurde. Diese moderne Wache ist ein wegweisender Schritt in der notfallmedizinischen Versorgung des vorderen Zillertals und stellt eine signifikante Verbesserung für die Bevölkerung sowie die freiwilligen und hauptberuflichen Einsatzkräfte dar.



(KALTENBACH) Die neue Dienststelle bietet komfortable Aufenthalts- und Schlafräume, eine geräumige Garage für die Rettungsfahrzeuge und einen modernen Schulungsraum. Das Gebäude wurde speziell auf die Anforderungen eines zeitgemäßen Rettungsdienstes abgestimmt und schafft so optimale Bedingungen für Aus- und Weiterbildung, Bereitschaftszeiten sowie eine schnelle medizinische Hilfe im Ernstfall. „Mit dieser neuen Wache setzen wir einen klaren Impuls für die Zukunft der rettungsdienstlichen Versorgung in unserer Region. Sie ist nicht nur ein funktionales Gebäude, sondern auch ein Symbol für Gemeinschaft, Engagement und Menschlichkeit“, erklärte Hans-Peter Thaler, der Bezirksstellenleiter, erfreut.

Einweihung von Apotheke und Mitarbeiter:innen-Appartements



Zusätzlich zur Eröffnungsfeier der Rotkreuzwache wurde die Apotheke Kaltenbach sowie die neuen Mitarbeiter:innen-Appartements der Bergbahnen Hochzillertal eingeweiht. Die Geschäftsführer Heinz und Maximilian Schultz sowie die Gemeinde Kaltenbach spielten als starke Partner eine wichtige Rolle bei der Umsetzung dieser Projekte. „Ohne die Unterstützung und Kooperation wäre ein solches Projekt nicht möglich gewesen“, ist sich Thaler sicher.

Zahlreiche Ehrengäste zeigten Interesse



Landeshauptmann Anton Mattle würdigte bei der Eröffnungszeremonie die Relevanz dieses Vorhabens für Tirol: „Das Rote Kreuz ist ein unverzichtbarer Partner in der Gesundheits- und Notfallversorgung. Sicherheit, Vertrauen und Zusammenhalt unserer Gesellschaft – dafür steht das Rote Kreuz in unserem Land. Ich freue mich, dass die Mitglieder in Kaltenbach in ein modernes Gebäude wechseln können“, so Mattle.

Die Eröffnung wurde mit einem festlichen Akt umrahmt, bei dem Pfarrer Tobias Höck die neuen Räumlichkeiten segnete. Fahnenabordnungen der Schützenkompanie, der Bundesmusikkapelle, der Feuerwehr und des Roten Kreuzes Schwaz zogen ein und unterstrichen die Bedeutung des Projekts für die Region. Politische Vertreter, Blaulichtorganisationen und Errichter waren ebenfalls anwesend.

Besichtigungen und Verpflegung



Nach dem offiziellen Teil hatten Ehrengäste und Besucher:innen die Möglichkeit, die modernen Räumlichkeiten zu besichtigen und mit den Mitarbeiter:innen des Roten Kreuzes ins Gespräch zu kommen. Neben musikalischer Umrahmung war auch für das leibliche Wohl gesorgt, sodass sich die neue Wache von ihrer besten Seite präsentierte: ein Ort der Offenheit, Einsatzbereitschaft und Menschlichkeit.

Darüber hinaus startet das Rote Kreuz in Zusammenarbeit mit der Stadt Schwaz das Projekt „Fairmittler“, während Hans-Peter Thaler und sein Team erneut gewählt wurden, um weiterhin Herzenswünsche zu erfüllen und sich für die Gemeinschaft einzusetzen.