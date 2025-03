Station Ottakring: Den grünen Daumen beim Pflanzentausch optimieren

Am Donnerstag, den 3. April, sind die Bewohnerinnen und Bewohner Ottakrings eingeladen, ihre Nachbarschaft besser kennenzulernen. Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung organisiert ein Fest speziell für alle Pflanzenliebhaber.

WIEN/OTTAKRING. Viele kennen das Problem: Die Wohnung wird immer voller mit Pflanzen, und manchmal ist es schwer, allen gleichzeitig die nötige Pflege zukommen zu lassen. Wenn die ersten gelben Blätter an den Pflanzen zu sehen sind, wird es Zeit, die eigene Sammlung zu überdenken.

Um diesem Dilemma entgegenzuwirken, findet erneut die GB*Pflanzentauschbörse statt. Hier können Ottakringerinnen und Ottakringer ihre geschätzten Pflanzen gegen neue oder kleinere Exemplare eintauschen.

Von Stecklingen bis Samen

Bei diesem speziellen Event können Pflanzen aller Art getauscht werden, von Zimmerpflanzen über Kräuter bis hin zu Gemüsesetzlingen. Zudem wird vor Ort professionelle Unterstützung angeboten, um Pflanzen zu retten, die nicht mehr optimal gedeihen. Das Team der Gebietsbetreuung Stadterneuerung steht bereit, um hilfreiche Tipps zu geben.

Das Team der Gebietsbetreuung rechtet für Informationen rund um das Gärtnern in urbanen Räumen. Hier erfährt man alles über die Baumscheiben in der Nachbarschaft oder die Möglichkeiten zur Beteiligung in Nachbarschaftsgärten. Die Stadtteilexperten geben zudem wertvolle Tipps zur Innenhof- und Fassadenbegrünung und informieren über mögliche Förderungen der Stadt Wien, um die grüne Lunge der Stadt zu stärken.

Möchten Sie mit einer großen Menge Pflanzen teilnehmen, können Sie sich unkompliziert per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 01 406 41 54 einen Tisch reservieren. Die Veranstaltung startet am Donnerstag, den 3. April, zwischen 15 und 18 Uhr auf dem Vorplatz der U-Bahnstation Ottakring.

