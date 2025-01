Status und Blockaden: Bauernprotest und Anti-Rechts-Demonstration in Wien

Am Donnerstag wird Wien zum Schauplatz bedeutender Demonstrationen. Am Vormittag werden bis zu 100 Traktoren vom Westen in Richtung Stadtzentrum fahren. Am Nachmittag wird die Demo „Gegen den politischen Rechtsruck“ die Innenstadt einnehmen.

WIEN/PENZING/INNERE STADT. Österreich hat politisch turbulente Tage und Wochen hinter sich. Diese angespannte Situation spiegelt sich auch in den Straßen der Hauptstadt wider, denn erneut sind Demonstrationen angekündigt.

Der Tag beginnt jedoch mit einer besonders bemerkenswerten Versammlung. Der Unabhängige Bauernverband (UBV) hat zur „Sternfahrt“ nach Wien aufgerufen. Laut dem Autofahrerclub ÖAMTC werden bis zu 400 Personen mit 100 Traktoren zum Protest zusammenkommen.

„Die gegenwärtige Agrarpolitik bedroht unsere Existenz. So kann es nicht weitergehen! Wir bringen unsere Sorgen, Probleme und Lösungsvorschläge für alle sichtbar mit unseren Traktoren nach Wien“, erklärt der UBV und möchten diese Anliegen „zum Parlament“, „zur Landwirtschaftskammer“ und „zum Landwirtschaftsministerium“ tragen.

Von Westen ins Zentrum

Gemäß den Angaben des ÖAMTC versammeln sich die Traktoren ebenfalls beim Auhofcenter in Penzing sowie in der Anton-Baumgartner-Straße in Liesing. Der Abfahrtstermin für die Landmaschinen ist gegen 10:30 Uhr angesetzt.

„Die Traktoren werden voraussichtlich über die Westeinfahrt in Richtung Ring fahren“, warnt der ÖAMTC vor Verzögerungen. Auch eine Ringsperre ab der Oper beziehungsweise dem Schwarzenbergplatz wird gegen Mittag erwartet. Die Veranstaltung soll bis 15 Uhr abgeschlossen sein.

Öffis eingestellt oder umgeleitet

Die Wiener Linien rechnen ebenfalls mit Einschränkungen aufgrund der landwirtschaftlichen Demonstration. Zwischen 11 und 14:30 Uhr wird es daher Änderungen bei den Ring-Linien geben:

Linie 1: In Richtung Stefan-Fadinger-Platz: Umleitung ab Haltestelle Börse über den Schottenring, Franz-Josefs-Kai und die Strecke der Linie 2. In Richtung Prater Hauptallee: Umleitung ab Karlsplatz über den Schwarzenbergplatz und die Strecke der Linie 2.

Linie 2: Kein Betrieb zwischen Schwedenplatz und Ring, Volkstheater.

Linie 71: Betrieb nur zwischen Kaiserebersdorf und Schwarzenbergplatz.

Linie D: Umleitung in beiden Richtungen zwischen Börse und Schwarzenbergplatz über den Franz-Josefs-Kai.

„Gegen den politischen Rechtsruck“

Die Ruhe in der Innenstadt wird jedoch nur von kurzer Dauer sein. Ab 17 Uhr versammeln sich bis zu 200 Teilnehmer am Schillerplatz, um gemeinsam „gegen den politischen Rechtsruck“ zu demonstrieren.

Der Protest wird sich ebenfalls über die Ringstraße erstrecken, wobei die Marschroute über das Burgtor zum Heldenplatz und weiter zum Ballhausplatz führen wird. Ab etwa 17 Uhr ist mit einer Ringsperre ab dem Schwarzenbergplatz zu rechnen. Die Demonstration soll bis 18 Uhr andauern.

