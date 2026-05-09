Stefan Kaineder erneut als Spitzenkandidat der Grünen Oberösterreich: 92,8 Prozent Zustimmung bei Landesversammlung

Stefan Kaineder als Spitzenkandidat der Grünen Oberösterreich bestätigt

Die Grünen Oberösterreich haben Stefan Kaineder zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst 2027 gewählt. Kaineder erhielt bei der Landesversammlung 92,8 Prozent der Stimmen.

Kaineder ist Landessprecher der Grünen Oberösterreich und Landesrat in Oberösterreich. Er führt damit zum zweiten Mal die Grünen in eine Landtagswahl.

Landesversammlung im Linzer Lentos

Die Landesversammlung der Grünen Oberösterreich fand im Kunstmuseum Lentos in Linz statt und stand unter dem Titel „Unsere Heimat, unser Strom, mein Versprechen“. Kaineder war der einzige Bewerber für den ersten Listenplatz.

Bei der Veranstaltung traten die Redner nicht auf einer Bühne auf, sondern bewegten sich mitten durch den Saal. Die Wahl zum Spitzenkandidaten erfolgte an einem Samstag.

Auftritte von Gewessler und Kaineder

Bundessprecherin Leonore Gewessler hielt die Auftaktrede. Sie bezeichnete sichere, leistbare und saubere Energie als zentrales Anliegen im Land Oberösterreich und sprach dabei auch die Windkraft an. Nach ihren Worten werde die Windkraft in Oberösterreich seit elf Jahren von Schwarz-Blau ausgebremst. Sie stellte in ihrer Rede die Grünen und Kaineder als Alternative für die Landtagswahl 2027 dar.

Kaineder forderte in seiner Rede eine Energiewende in Oberösterreich und verband dies mit einem Verweis auf die weltpolitische Lage. Zur Schließung der Winterlücke für die Eigenversorgung mit Energie brauche es nach seinen Worten Windräder. Solange die Grünen in der Landesregierung seien, gebe es nach seiner Darstellung Hoffnung für neue Windräder.

Kritik an Schwarz-Blau und „Funktionärsparteien“

Kaineder sprach von einem Vertrauensverlust in die Parteiendemokratie durch sogenannte Funktionärsparteien und erklärte, er wolle das Vertrauen der Wähler „Herz für Herz“ zurückgewinnen. Er kritisierte die Politik von Schwarz-Blau in Oberösterreich.

Über die ÖVP sagte Kaineder, sie bediene außer ihren Funktionären vor allem Millionäre. In diesem Zusammenhang erwähnte er die 36-Millionen-Euro-Anschubfinanzierung des Landes für die Wiederaufnahme der Flugverbindung Linz-Frankfurt. Die Grünen bezeichnen diese Verbindung als „Business-Shuttle in die Finanzmetropole Frankfurt für die Betuchten“.

Über die FPÖ sagte Kaineder, sie führe Oberösterreich fast wie ein Freilichtmuseum. Er kritisierte einen von ihm so bezeichneten Stillstand, der nach zwölf Jahren nach der Wahl 2027 aufhören müsse.

Rückblick auf 2021 und anderer Spitzenkandidat

Bereits bei der Landtagswahl 2021 hatte Kaineder als Einziger für den ersten Listenplatz der Grünen Oberösterreich kandidiert. Damals wurde er mit 93,8 Prozent zum Spitzenkandidaten gewählt.

Neben den Grünen hat in Oberösterreich bisher auch die SPÖ ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gekürt. Am 13. September wurde Martin Winkler auf einem Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich mit 92,7 Prozent zum Listenersten gewählt.