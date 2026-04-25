Steiermark entdeckt: Camping etabliert sich als Schlüsselbranche mit 90 Millionen Euro Wirtschaftspotenzial

Camping in der Steiermark gewinnt als Wirtschaftsfaktor an Bedeutung

In der Steiermark startet Anfang Mai auf vielen Campingplätzen die neue Saison. Trotz steigender Preise verzeichnet Camping weiterhin eine hohe Nachfrage und gilt im Bundesland als wirtschaftlich bedeutend.

Die jährliche Wertschöpfung durch Camping wird mit bis zu 90 Millionen Euro angegeben. Camping wird dabei als vergleichsweise günstige Urlaubsform beschrieben.

Preisniveau im Bundesländervergleich

Laut Camping.info zahlen Gäste in der Steiermark im Schnitt 35,10 Euro pro Nacht für zwei Personen auf einem Stellplatz. In Vorarlberg, Tirol und Kärnten liegen die Preise bei über 40 Euro pro Nacht, Vorarlberg wird mit durchschnittlich 46,01 Euro pro Nacht als Spitze genannt.

Der landesweite Durchschnittspreis für Camping wird mit 40,56 Euro beziffert. Europaweit sind die Preise auf Campingplätzen demnach um 3,5 Prozent gestiegen.

Investitionen in Infrastruktur und Unterstützung durch das Land

Betreiber von Campingplätzen investieren kontinuierlich in die Verbesserung ihrer Einrichtungen. Genannt werden insbesondere Renovierungen der Sanitäranlagen, der Ausbau von Gastrobereichen sowie die Verbesserung der technischen Infrastruktur.

Diese Maßnahmen werden durch ein Förderpaket des Landes unterstützt. Bernd Pfandl, Sprecher der Campingplatzbetreiber in der Wirtschaftskammer, erklärt, es sei sehr viel investiert worden, um den Anforderungen der Gäste gerecht zu werden.

Regionale wirtschaftliche Effekte

Camping wird als bedeutender Wirtschaftsfaktor beschrieben. Etwa ein Drittel des Campingurlaubseuros bleibt auf dem Campingplatz, darüber hinaus trägt Camping auch zur regionalen Wirtschaft bei.

Von den Ausgaben der Camper profitieren laut Darstellung insbesondere Dienstleistungen wie Gastronomie, Supermärkte und Ausflugsziele. Bernd Pfandl berichtet von etwa 750.000 Übernachtungen jährlich im Campingbereich und nennt eine Gesamtwertschöpfung von bis zu 90 Millionen Euro pro Jahr, die direkt und indirekt durch Camping generiert wird.

Herkunft der Gäste und Buchungslage

Die Steiermark wird als führende Urlaubsdestination für Camper in Österreich angeführt. Gäste aus Deutschland und den Niederlanden folgen auf den weiteren Plätzen.

Zunehmend werden auch Besucher aus Dänemark und der Schweiz auf österreichischen Campingplätzen verzeichnet. Die Buchungszahlen für das laufende Jahr werden von Bernd Pfandl als vielversprechend eingestuft.