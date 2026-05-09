Steiermark im Notfallmodus: Großübung in Bad Waltersdorf und Tag der Einsatzorganisationen in Spielberg

Tag der Einsatzorganisationen: Großübung in Bad Waltersdorf und Präsentation in Spielberg

Am Samstag stand in der Steiermark die Arbeit der Einsatzorganisationen im Mittelpunkt. In Bad Waltersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wurde ein umfangreiches Übungsszenario durchgeführt, während in Spielberg im Bezirk Murtal der Tag der Einsatzorganisationen begangen wurde.

Feuerwehren, Rettungsorganisationen, Polizei und Bundesheer trainierten in beiden Gemeinden den Notfall und zeigten Abläufe und Zusammenarbeit im Einsatz.

Großangelegte Alarmübung in Thermenhotel Bad Waltersdorf

In Bad Waltersdorf wurde ein Brand in einem voll belegten Thermenhotel als Ernstfall geprobt. Die Übung fand bei laufendem Hotelbetrieb statt. Mehr als 140 Gäste und rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren in die Alarmübung eingebunden.

Im Rahmen des Szenarios wurde das Thermenhotel vollständig evakuiert, wobei auch Verletzte simuliert wurden. Dominik Tieber, Bezirksgeschäftsführer des Roten Kreuzes, erklärte, dass das Hotel mit über 140 Gästen und 60 Mitarbeitenden vollständig evakuiert werde und es auch Verletzte gebe. Er sagte zudem, eine so große Alarmübung habe es in der Steiermark seit Langem nicht gegeben.

Bezirksrettungskommandant Reinhard Peinsipp verwies darauf, dass der Umgang mit unverletzten Personen eine große Herausforderung darstelle. Diese müssten registriert und gesichtet werden, um niemanden zu übersehen. Das weitläufige Gelände des Thermenhotels erschwerte die Zufahrt und die Aufstellung der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr.

Einsatzleiter Christian Neuhold erläuterte, dass die Rettung so organisiert wurde, dass sie über die Gemeindestraße fahren kann, ohne im Stau zu stehen. Für das Thermenhotel brachte die Übung wichtige Erkenntnisse. Hoteldirektorin Nadja Dotzauer betonte, man habe bereits während des laufenden Szenarios Aspekte erkannt, die zuvor nicht bedacht worden seien. Solche Übungen würden helfen, Abläufe zu verbessern und für den Ernstfall vorbereitet zu sein, auch wenn man hoffe, diesen nie erleben zu müssen.

Tag der Einsatzorganisationen in Spielberg

Zeitgleich zur Übung in Bad Waltersdorf wurde in Spielberg der Tag der Einsatzorganisationen zelebriert. Rund 500 Einsatzkräfte aus der gesamten Steiermark präsentierten dort ihr Können.

In Spielberg fanden spektakuläre Vorführungen der Einsatzkräfte statt, die von etwa 4.000 Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt wurden. Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) hob in Spielberg die gute Vernetzung der Einsatzorganisationen hervor und betonte, wie wichtig es sei, deren Leistungsfähigkeit auch der Bevölkerung zu zeigen.