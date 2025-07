Steiermark im Vergleich: Höchste Baugrundstückspreise in Altaussee, Graz auf Rang 4

Im Vergleich der Baugrundstückspreise in der Steiermark zwischen 2020 und 2024 zeigte sich, dass Graz-Stadt zwar die höchsten Durchschnittspreise aufweist, jedoch drei Gemeinden in der oberen Steiermark höhere Preise für Baugrundstücke verlangen. Diese Erkenntnisse stammen aus einer Auswertung von Daten seitens Statistik Austria, die vom Land Steiermark analysiert wurden.

GRAZ/STEIERMARK. Die Landeshauptstadt Graz ist für Bauinteressierte alles andere als ein günstiges Pflaster. Insbesondere im Vergleich zu anderen politischen Bezirken des Bundeslandes sind die Grundstückspreise in Graz-Stadt mit durchschnittlich 361,5 Euro pro Quadratmeter unkonkurrenzfähig. Der zweite Platz geht an den benachbarten Bezirk Graz-Umgebung, wo die Preise im Durchschnitt bei 131 Euro pro Quadratmeter liegen. Im Gegensatz dazu ist der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von nur 38 Euro die günstigste Option zum Grundstückskauf in der Region.1

Betrachtet man die Preise auf Gemeindeebene, relativieren sich die Werte in Graz-Stadt. Zwischen Anfang 2020 und Ende 2024 betrugen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Altaussee 489 Euro, gefolgt von Ramsau am Dachstein mit 477 Euro und Schladming mit 364 Euro – was Graz um 2,50 Euro übersteigt.

Preise für Häuser und Eigentumswohnungen

Im Jahr 2024 lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Häuser im Bezirk Graz-Stadt bei stolzen 3.867 Euro, während Graz-Umgebung bei 3.137 Euro und der Bezirk Leibnitz bei 2.542 Euro lag. Im Vergleich zu anderen Bundesländern mussten Käufer in Wien (5.492 Euro/m²), Vorarlberg (5.077 Euro/m²) und Salzburg (5.000 Euro/m²) die höchsten Preise zahlen. Der steirische Durchschnittspreis für Häuser lag jedoch nur bei 2.411 Euro pro Quadratmeter.2

Im Bereich der Eigentumswohnungen erzielte der Bezirk Liezen 2024 mit durchschnittlich 3.285 Euro pro Quadratmeter den höchsten Preis in der Steiermark. Graz-Stadt folgt mit 2.988 Euro pro Quadratmeter und Graz-Umgebung mit 2.943 Euro. Im bundesländerübergreifenden Vergleich bei Eigentumswohnungen führte Vorarlberg mit 4.962 Euro, während Burgenland mit 1.921 Euro die günstigsten Preise aufwies und die Steiermark mit 2.696 Euro an zweiter Stelle landete.3

