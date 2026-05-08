Steiermark kämpft mit Ärztemangel: Edelschrott sucht dringend einen neuen Hausarzt

Ärztemangel: Edelschrott derzeit ohne Hausarzt

In mehreren Regionen der Steiermark sind derzeit Hausarztstellen unbesetzt. Als ein Beispiel für diese Situation gilt die Marktgemeinde Edelschrott im Bezirk Voitsberg, die seit Anfang Mai ohne Hausärztin bzw. Hausarzt ist.

Hintergrund ist die Schließung der örtlichen Hausarztpraxis inklusive Hausapotheke. Die Nachfolge für die Allgemeinmedizinerstelle in Edelschrott wird aktuell gesucht.

Die Gemeinde verfügt über eine Hausarztstelle mit Hausapotheke. Seit 1. Mai ist diese Stelle unbesetzt. Bürgermeister Georg Preßler spricht von einer wichtigen Säule für eine Gemeinde und betont, die Wiederherstellung der ärztlichen Versorgung für die Bevölkerung sei ein zentrales Anliegen.

Nach Angaben der Gemeinde wurden Maßnahmen gesetzt, um möglichst rasch eine ärztliche Nachfolgeregelung zu finden. Laut Preßler muss die Hausarztstelle zunächst formell ausgeschrieben werden. Die Gemeinde kündigt an, diesen Ausschreibungsprozess zu unterstützen.

Die Ärztekammer Steiermark teilt mit, dass im Juni eine Ausschreibung für die Hausarztstelle in Edelschrott vorgesehen ist. Gleichzeitig wird damit gerechnet, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis die Stelle tatsächlich besetzt ist. Preßler verweist darauf, dass das Einzugsgebiet der Praxis neben Edelschrott auch Nachbargemeinden umfasst.

Der Fall Edelschrott steht vor dem Hintergrund eines allgemein angespannten Versorgungssituation in der Allgemeinmedizin in der Steiermark. Laut Ärztekammer-Präsident Michael Sacherer gibt es im Bundesland im Bereich der Allgemeinmedizin knapp 600 Stellen. Knapp fünf Prozent der Hausarztstellen gelten derzeit als unbesetzt, bei 34 allgemeinmedizinischen Stellen sei aktuell keine Besetzung möglich.

Zusätzlich sind nach diesen Angaben 30 Kassenstellen bei Fachärzten in der Steiermark unbesetzt. Sacherer verbindet mit der neuen Ausbildung zum Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin die Hoffnung, dass die Attraktivität der Allgemeinmedizin gesteigert werden kann.