Steiermark Pickleball und Padel – Entdecke die Welt des Paddel- und Pickleballspiels!

P9 Racketzone in der Steiermark bietet nun professionelle Freiluftplätze für Padel und Pickleball an. Diese beiden dynamischen Racketsportarten erfreuen sich weltweit wachsender Beliebtheit und haben auch in Österreich, insbesondere in der Steiermark, an Bedeutung gewonnen.

Padel: Ein Überblick

Padel ist eine Mischung aus Tennis und Squash und wird auf einem kleineren, von Wänden umgebenen Platz gespielt. Der Schläger ist kleiner als der Tennisschläger, und der Ball ist etwas langsamer, was das Spiel für Anfänger zugänglicher macht. Weltweit spielen über 30 Millionen Menschen Padel, und die International Padel Federation zählt mehr als 600.000 Spieler in 87 nationalen Verbänden.

In Österreich ist die Austrian Padel Union (APU) die Dachorganisation für Padel. Bis April 2025 wurden in Österreich fast 300 Padelplätze an 105 Standorten gezählt, mit einem weiteren starken Wachstum. In der Steiermark gibt es 13 Padel-Vereine und -Anlagen.

Padel in der Steiermark

Die Steiermark hat sich als Zentrum für Padel etabliert. Ein herausragendes Beispiel ist das Racket Sport Center Graz, das unter der Leitung von Wolfgang Denk eine Vielzahl von Racketsportarten, darunter Padel, anbietet. Denk betont die Zugänglichkeit von Padel für Anfänger und die Möglichkeit, verschiedene Racketsportarten auszuprobieren.

Pickleball: Ein Überblick

Pickleball kombiniert Elemente aus Tennis, Tischtennis und Badminton und wird auf einem kleineren Platz mit speziellen Schlägern und einem perforierten Kunststoffball gespielt. Die Sportart wurde in den USA in den 1970er Jahren entwickelt und hat sich seitdem international verbreitet. In Österreich wurde die Pickleball Federation Austria im April 2023 gegründet, um die Sportart landesweit zu fördern.

Pickleball in der Steiermark

In der Steiermark hat sich Pickleball schnell etabliert. Im August 2023 wurden in Hart bei Graz zusätzliche Outdoor-Pickleball-Plätze eröffnet. Zudem fand im September 2023 die erste österreichische Pickleball-Meisterschaft im Racket Sport Center Graz statt, bei der Spieler aus ganz Österreich teilnahmen.

P9 Racketzone: Ein neuer Hotspot für Padel und Pickleball

Mit der Eröffnung der professionellen Freiluftplätze für Padel und Pickleball setzt P9 Racketzone einen weiteren Meilenstein in der Förderung dieser Sportarten in der Steiermark. Die neuen Anlagen bieten sowohl Anfängern als auch erfahrenen Spielern optimale Bedingungen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und die Gemeinschaft dieser aufstrebenden Sportarten zu erleben.

Die kontinuierliche Entwicklung und Unterstützung von Padel und Pickleball in der Steiermark zeigt das wachsende Interesse und die Begeisterung für diese Sportarten in der Region. Mit Einrichtungen wie P9 Racketzone wird die Steiermark weiterhin ein Zentrum für Racketsportarten bleiben und Spielern aller Altersgruppen und Fähigkeiten Möglichkeiten bieten, aktiv zu bleiben und Spaß zu haben.





Source link