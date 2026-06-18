Steiermark und Salzburg kooperieren bei Gesundheitsversorgung im Raum Schladming

Steiermark und Salzburg planen Spitalskooperation für Schladming-Region

Der Gesundheitsfonds Steiermark und das LKH Schwarzach in Salzburg stehen kurz vor dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung für den Raum Schladming. Die Zusammenarbeit soll die geburtshilfliche und chirurgische Versorgung in der Region sicherstellen.

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) teilte mit, dass die entsprechenden Verträge im Wesentlichen vorliegen. Eine ähnliche länderübergreifende Kooperation besteht bereits zwischen dem LKH Bad Aussee und Bad Ischl.

Ausbau der Primärversorgung

Parallel zur Spitalskooperation treibt der Gesundheitsfonds Steiermark den Ausbau der Primärversorgung voran. Derzeit sind in der Steiermark 26 Primärversorgungszentren mit mindestens 40 Wochenstunden Öffnungszeit in Betrieb. Bis Ende des Jahres soll die Zahl auf 30 steigen. Neu entstehen Gesundheitszentren in Murau, Bad Radkersburg, Hart bei Graz und Gleinstätten, wobei für den Standort Gleinstätten bereits Stellen ausgeschrieben werden. Bis 2030 ist eine Ausweitung auf insgesamt 40 Standorte geplant. Der Gesundheitsfonds ist dabei gemeinsam mit der ÖGK für den Ausbau der Primärversorgungseinheiten zuständig.

Weitere Maßnahmen im Gesundheitsbereich

Für den Zeitraum 2027 bis 2030 ist zudem ein Ausbau der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung an regionalen Standorten der Psychosozialen Dienste Steiermark vorgesehen. Die Förderung der Caritas Marienambulanz, die allgemeinmedizinische Versorgung für Menschen ohne Krankenversicherung anbietet, wurde bis 2031 verlängert.

Der Gesundheitsfonds Steiermark wurde 2006 eingerichtet und hat den gesetzlichen Auftrag, das Gesundheitswesen zu planen und weiterzuentwickeln. Er verantwortet die Finanzierung von 30 Krankenanstalten und betreibt unter anderem das Gesundheitstelefon 1450. Geschäftsführer sind Michael Koren und Gernot Leipold.