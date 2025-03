Steigende Temperaturen: Pollensaison startet in Wien allmählich durch

Im Osten Österreichs wird derzeit eine leichte bis mäßige Pollenbelastung durch Hasel und Erle verzeichnet, begleitet von einem Temperaturanstieg. Mit dem Eintritt in den März beginnen immer mehr Pflanzen zu blühen, was alle Allergiker betrifft.

WIEN. In den letzten Tagen sind die Temperaturen in Wien und der Umgebung wieder gestiegen, was das Wetter allmählich in Richtung Frühling führt. Dies bedeutet leider auch eine erhöhte Pollenbelastung für viele Allergiker. Laut aktuellen Daten vom GeoSphere war die Pollenbelastung durch Hasel am Donnerstag und Freitag als „mäßig“ einzustufen, während die Belastung durch Erle etwas stärker ausfiel.

Die positive Nachricht für Allergiker ist, dass die Pollenbelastung bis zum Ende der Woche voraussichtlich zurückgehen wird. Dies geschieht, da die Temperaturen leicht sinken, was den Pollenflug verringert. Für das bevorstehende Wochenende ist eine solche Abkühlung prognostiziert. Allerdings kann eine erneute Erhöhung der Temperaturen auch zu einem Anstieg der Pollenbelastung führen. Markus Berger, Leiter des Österreichischen Polleninformationsdienstes, erklärt, dass bei anhaltendem guten Wetter eine mittel- bis hohe Pollenbelastung weiterhin bestehen bleibt.

Pollen-Reihenfolge

Die Hauptsaison für Erlen- und Haselpollen endet in den meisten Regionen Österreichs zwischen Ende März und Anfang April. Dennoch ist es möglich, dass diese Pollenarten auch nach dieser Zeit noch sporadisch auftreten und Beschwerden verursachen. Experten von Polleninformation.at erwarten für die kommenden Wochen eine Hochphase der diesjährigen Hasel- und Erlensaison. Ab März wechseln die Pollenflüge zur Birkenpollenblüte.

Die stärkste Belastung durch Birkenpollen tritt in Österreich in der ersten Aprilhälfte auf. Der Hauptbestandteil Bet v1 kann bei vielen Allergikern zu intensiven Reaktionen führen. Für genauere Informationen zum Beginn der Birkenpollensaison ist es jedoch noch zu früh. Zudem führt die Blüte der Esche, die typischerweise zwischen Mitte März und Mitte April intensiver auftritt, ebenfalls zu einer signifikanten Pollenbelastung.

In Wien sind Allergiker jedoch bereits jetzt von Eschenpollen betroffen. Dies liegt unter anderem an städtischen Wärmeinseln, die durch Beton und Asphalt entstehen und die Blütezeiten von Pflanzen vorverlegen können, erklärt Markus Berger.

Tipps für Allergiker

Um die Beschwerden zu lindern, rät der Leiter des Polleninformationsdienstes, die täglichen Pollenprognosen zu beachten. Außerdem sollten Waldränder gemieden werden, da hier oft die höchste Pollenkonzentration zu finden ist. FFP2-Masken bieten zusätzlichen Schutz, und zu Hause können Pollenschutzgitter und Luftreiniger hilfreich sein.

Ab März stellen die Vorhersagemodelle des Österreichischen Polleninformationsdienstes erste Daten zur Blühbereitschaft zur Verfügung. Diese Daten sind anfänglich jedoch noch ungenau und verbessern sich mit dem Fortschreiten der Saison.

