Steigende Temperaturen: Wenn Hitze zu Hagel und Hochwasser führt

Mit den steigenden Temperaturen nimmt auch das Risiko für Hagel- und Hochwasserereignisse – insbesondere in Graz – zu. Hier erfahren Sie, wie Sie sich optimal vorbereiten und während eines Unwetters handeln sollten, informiert MeinBezirk.

STEIERMARK/GRAZ. Die Klimaerwärmung hat nicht nur Auswirkungen auf die Temperaturen, sondern auch auf die Häufigkeit und Intensität von Unwettern. Vor allem die Gefahr von Hagel und Überschwemmungen steigt signifikant. Diese extremen Wetterereignisse betreffen nicht nur ländliche Gebiete, sondern auch städtische Regionen wie Graz. Hier sorgen Hagel und Starkregen für Schäden an Immobilien, Gärten, Fahrzeugen und können sogar zu Verletzungen führen.

Wenn Eis vom Himmel fällt

In den vergangenen Wochen hat Graz wiederholt mit Hagelstellen zu kämpfen gehabt. Laut Georg Pistotnik, Klimaforscher von der GeoSphere Austria, wird die Hagelgefahr in der Steiermark voraussichtlich um 20 bis 30 Prozent bis zum Ende dieses Jahrhunderts zunehmen. „Jahresschwankungen sind jedoch erheblich. Risiko bedeutet nicht, dass es jedes Jahr Hagelschauer gibt, aber die Hauptsaison verschiebt sich in die Übergangsmonate wie April und September. Besonders gefährdet sind höhere Lagen wie die Obersteiermark“, erklärt Pistotnik.

Was ist Hagel?

Hagel ist eine Art Niederschlag, der aus gefrorenen Wassertröpfchen besteht. Diese treten überwiegend während der warmen Jahreszeit in gemäßigten Zonen auf. Die Hagelkörner entstehen in Gewitterwolken, wo unterkühltes Wasser gefriert. Die Größen der Eisklumpen variieren beträchtlich und können Geschwindigkeiten bis zu 170 km/h erreichen.

Das Grazer Becken sowie die umliegenden Gebiete gehören zu den gefährdetsten Zonen in der Steiermark. „In vielen Orten gibt es während des Sommers einen signifikanten Hagelschauer, jedoch sind die betroffenen Gebiete oft sehr klein“, so Pistotnik. In Graz könnten an einem Punkt golfballgroße Hailstones fallen, während wenige Häuserblöcke entfernt kein Hagel registriert wird. Warnungen vor Hagel sind oft nur kurzfristig möglich.

Wenn das Wasser kommt

Zusätzlich zur Hagelgefahr nehmen auch starke Regenfälle und die darauffolgenden Überschwemmungen zu. Dies hängt mit den wärmeren Temperaturen und der damit verbundenen feuchten Luft zusammen, die intensive Niederschläge begünstigen. Auch wenn das Risiko steigt, bedeutet das nicht automatisch, dass jährlich Hochwasserereignisse auftreten werden.

In Graz implementiert man kontinuierlich Hochwasserschutzmaßnahmen, doch diese stoßen an ihre Grenzen. Die Bodenvorsiegelung verhindert die Versickerung von Regenwasser. Zudem kann die Intensität des Regens zu groß sein, um sie selbst auf unversiegelten Flächen aufzunehmen.

Verhaltenstipps bei Hagel Nutzen Sie widerstandsfähige Materialien zur Schadensvermeidung am Haus.

Überprüfen Sie, ob Ihre Versicherungen Hagelschäden abdecken.

Bei drohendem Hagel Fenster schließen und empfindliche Gegenstände ins Haus bringen.

Parken Sie Ihr Fahrzeug in der Garage oder unter einem Carport.

Halten Sie das Fahrzeug während des Gewitters fern von Bäumen.

Im Falle einer Hagelwarnung suchen Sie sofort einen sicheren Unterstand auf.

Melden Sie Schadensfälle umgehend Ihrer Versicherung.

Verhaltenstipps bei Hochwasser Notieren Sie wichtige Telefonnummern für den Notfall und erstellen Sie eine Checkliste mit wichtigen Dokumenten.

Melden Sie sich für Hochwasserwarnungen bei zuständigen Behörden an.

Lagern Sie Wertgegenstände nicht in gefährdeten Räumen wie Kellern.

Setzen Sie Abdichtungsmaßnahmen am Gebäude um.

Halten Sie Sandsäcke in der Nähe der schutzbedürftigen Bereiche bereit.

Verfolgen Sie Wetterwarnungen regelmäßig.

Befolgen Sie Anweisungen der Behörden und handeln Sie entsprechend.

Sichern Sie elektrische Anlagen und Geräte gegen Überschwemmungen ab.

Bringen Sie Fahrzeuge an sichere Orte.

Schalten Sie Gas-, Wasser- und Stromversorgung ab.

Halten Sie ein Notgepäck griffbereit.

