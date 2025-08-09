„Steinzeitmodenschau“ im Ötzidorf: Ein Gespräch mit Prof. Walter Leitner über Steinzeit-Flipflops und mehr.

Am 3. August 2025 präsentierten Models und „der neue Ötzi“, Erich Schöpf, unter der Moderation des Archäologen Prof. Walter Leitner eine beeindruckende Steinzeitmode im Wandel der Zeit. Prof. Leitner begleitet das Ötzidorf seit seiner Gründung und feiert in diesem Jahr dessen 25-jähriges Jubiläum.

Die Steinzeitmodenschau fand nach zehn Jahren zum zweiten Mal statt und wurde von speziellen Führungen und einem abwechslungsreichen Kinderprogramm begleitet, was das Interesse der Besucher weiter steigerte.



UMHAUSEN. In einem Interview nach der gut besuchten Veranstaltung erklärte Prof. Walter Leitner, wie sich die Bekleidung im Laufe der Jahrtausende verändert hat:

Mein Bezirk: Wie konnten Sie rekonstruieren, welche Kleidung damals getragen wurde?

Leitner: Bei Ausgrabungen sind zahlreiche Kleidungsstücke entdeckt worden, und im Fall von Ötzi, dem Mann aus dem Eis, wurde sogar ein vollständig bekleideter Mensch gefunden. Er lag 5.300 Jahre im Eis, was uns Einblicke in die Materialwahl und die Schneidetechniken der damaligen Zeit gibt.

Frühere Funde wie Statuen und Statuetten zeigen auch gravierte Details, die wichtige Informationen über die Mode, Muster und Materialien der Steinzeit liefern. Im Ötzi-Dorf gibt es eine Steinstatue aus der Jungsteinzeit, die eine Frau darstellt mit einem Stirnband und einem kullerstoffenen Schultertuch.

Gab es den Schnur-Minirock, den wir in der Modenschau gesehen haben? Wie wurde Schmuck hergestellt?

Ja, der Schnurminirock wurde bei Ausgrabungen gefunden. Ein 16-jähriges Mädchen trug ihn und er wurde in einem Baumstamm entdeckt, dessen Harz ihn konserviert hat. Schmuck wurde aus Materialien wie Bronzedetails und Tierzähnen gefertigt.

Wie eigneten sich die Menschen die Kleidung an? Gab es schon immer Schuhwerk?

Zu Beginn gingen die Steinzeitmenschen barfuß; erst später entwickelten sie Schuhwerk aus Leder und Fell. Weiche Materialien wurden genutzt, um bequeme „Steinzeit-Flip-Flops“ zu kreieren.

Die Menschen der Steinzeit lebten als Jäger und Sammler und durchquerten die Alpen. Ihr Lebensstil bestimmte auch ihre Bekleidung. Beim Jagen wurden Tierfelle gewonnen, während das Fleisch für den Verzehr getrocknet wurde. Auch das Handeln von Fellen war gebräuchlich.

Gingen Frauen ebenfalls jagen?

Frauen spielten eine wesentliche Rolle in der Jungsteinzeit, was durch die Verhältnisse von männlichen und weiblichen Statuetten belegt ist. Die Aufgabenteilung zwischen Männern und Frauen ist jedoch nicht genau dokumentiert, sodass unklar bleibt, ob auch Frauen aktiv auf die Jagd gingen.

Die Menschen verehrten Naturgötter, wie zahlreiche Brandopferplätze bei Ausgrabungen beweisen.

Danke für das aufschlussreiche Gespräch!