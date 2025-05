Steirerin-Awards: Die Steirerin würdigt Frauenpower in sämtlichen Bereichen

Die Steirerin-Awards stellen Frauen ins Rampenlicht, die in verschiedenen Bereichen bemerkenswerte Frauenpower demonstrieren. Die Auszeichnungen wurden im Rahmen einer festlichen Gala in der Seifenfabrik vergeben.

GRAZ. Zum achten Mal wurden die Steirerin Awards verliehen und über 300 Gäste nahmen an dem glanzvollen Abend in der Seifenfabrik teil. Diese Veranstaltung ehrt Frauen, deren Engagement in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft einen bedeutenden Beitrag leistet. Die Nominierten wurden von der Redaktion ausgewählt, und die Öffentlichkeit konnte online über die Gewinnerinnen abstimmen, was die Interaktivität und das Engagement der Gemeinschaft fördert.

„Die Steirerin Awards-Gala ist mehr als eine Bühne – sie ist ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis zu Frauen, die bewegen, verändern und vorangehen“, betonte die Steirerin-Geschäftsführerin Nicole Niederl. „Es ist uns wichtig, einen Beitrag zu leisten, um Frauen sichtbar zu machen, die Veränderungen bewirken, und junge Frauen zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen, ohne den Druck der Gesellschaft.“ Diese Philosophie steht im Einklang mit dem internationalen Trend, Frauen in Führungsrollen und in kreativen sowie sozialen Berufen verstärkt in den Fokus zu rücken.

Zahlreiche prominente Gäste

Zu den Laudatorinnen und Laudatoren zählten namhafte Persönlichkeiten wie Gabi Lechner, die Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, Monika Cisar-Leibetseder, Generaldirektorin der Volksbank Steiermark, und Andrea Kurz, Rektorin der Medizinischen Universität Graz. Zu den prominenten Gästen des Abends gehörten auch Designerin Eva Poleschinski, Künstler Tom Lohner und die Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Maria Pein.

Die Gewinnerinnen 2023:

Wirtschaft & Management: Alexandra Wutscher-Hold (Optikermeisterin)

Alexandra Wutscher-Hold (Optikermeisterin) Genuss & Region: Cheyenne Ochsenknecht (Schauspielerin, Model und Jungbäuerin)

Cheyenne Ochsenknecht (Schauspielerin, Model und Jungbäuerin) Humantechnologie & Medizin: Julia Mader (Endokrinologin und Diabetologin)

Julia Mader (Endokrinologin und Diabetologin) Kunst & Kultur: Dominika „domik“ Köck (Malerin und Designerin)

Dominika „domik“ Köck (Malerin und Designerin) Umwelt & Nachhaltigkeit: Maggy Kubli und Sarah Schanes (Onlineshop und Designlabel „Gary Mash“)

Maggy Kubli und Sarah Schanes (Onlineshop und Designlabel „Gary Mash“) Pflege & Soziales: Claudia Knopper (Leiterin Steirische Alzheimerhilfe)

Claudia Knopper (Leiterin Steirische Alzheimerhilfe) Wissenschaft & Technik: Julia Danzer (Klimaforscherin)

Julia Danzer (Klimaforscherin) Trends & Design: Lisa M. (Handwerker-Influencerin für Frauen)

Lisa M. (Handwerker-Influencerin für Frauen) Female Start-ups & Scale-ups: Elisabeth Leitner (Erfinderin der Geldhelden-App)

Elisabeth Leitner (Erfinderin der Geldhelden-App) Gesundheit & Wellbeing: Sabrina Schwarz (Hospizbegleiterin und Gesundheits- und Krankenschwester)

Die Auszeichnung als Steirerin des Jahres ging an Renate Hofer. Vor 23 Jahren überlebte sie einen Mordversuch durch ihren Ex-Mann, der dafür 13 Jahre im Gefängnis verbrachte. Heute setzt sich Hofer, die bereits in ihrer Kindheit Opfer physischer und psychischer Gewalt war, mit großer Hingabe für andere gewaltbetroffene Frauen ein. Ihre Geschichte inspiriert und verdeutlicht die Wichtigkeit von Unterstützung und Empowerment für Frauen, die ähnliche Herausforderungen überwinden mussten.

