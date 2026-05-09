Steirerstöckl in Wien: Wie Niki Lauda zur Lieblingsspeise des traditionellen Wirtshauses inspirierte

Steirerstöckl in Pötzleinsdorf: Wirtshaus mit Tradition und Spezialität für Niki Lauda

Im 18. Wiener Bezirk betreibt Wirt Peter Goach das Steirerstöckl an der Pötzleinsdorfer Straße 127. Das Wirtshaus grenzt direkt an den Pötzleinsdorfer Schlosspark und die Ausläufer des Wienerwaldes.

Auf der Speisekarte findet sich unter anderem ein Gericht namens „Nikis Reisfleisch“, das auf den Stammgast Andreas Nikolaus Lauda zurückgeht.

Von Schutzhaus zum Wirtshaus

Das Steirerstöckl wurde vor rund 30 Jahren eröffnet. Das Gebäude war zuvor ein Schutzhaus aus dem Jahr 1917, das vor dem Kauf etwa zehn Jahre leer stand. In einer etwa halbjährigen Phase war das Haus von Montag bis Donnerstag Baustelle und von Freitag bis Sonntag bereits als Wirtshaus in Betrieb.

Peter Goach und sein Vater bauten das Lokal anfangs selbst um. In dieser Zeit arbeitete Goach im Steirerstöckl zugleich als Koch und Kellner. Zu Beginn wurden vorgekochte Speisen wie Reisfleisch, Erdäpfelgulasch und Sulz vom Waldschwein angeboten.

Familienbetrieb mit Waldschweinzucht

Peter Goachs Eltern Maria und Werner sowie seine Schwester Verena führen am Fuß des Reinischkogels den „Jagawirt“. Dort betreibt die Familie eine Waldschweinzucht, bei der Wild- und Hausschweine gekreuzt werden. Mit diesen Waldschweinen wurde auch im Steirerstöckl in Wien begonnen.

Das Steirerstöckl wird als eigenständiger Betrieb geführt und ist nicht nur eine Außenstelle des Jagawirt. Wiener Stammgäste des Jagawirt spielten laut Beschreibung eine Rolle bei der Entstehung des Lokals in Pötzleinsdorf.

Nikis Reisfleisch als Fixpunkt der Karte

Im Steirerstöckl wird ein Reisfleisch serviert, dessen Hauptzutat Fleisch aus dem weststeirischen Schilcherland ist. Ein Kellner bot einem Stammgast ein Reisfleisch an, das zunächst nicht auf der Karte stand. Der Stammgast Andreas Nikolaus Lauda bestellte dieses Reisfleisch und galt im Steirerstöckl als Stammgast.

Das Reisfleisch wurde auf Wunsch von Andreas Nikolaus Lauda fix in die Karte aufgenommen und „Nikis Reisfleisch“ genannt. In der Infobox wird „Nikis Reisfleisch“ als Hauptspeise mit 19,90 Euro ausgewiesen.

Stammgäste und langjährige Mitarbeiter

Das Steirerstöckl verfügt über vier Stuben, einen Wintergarten mit insgesamt rund 140 Sitzplätzen sowie einen Garten mit rund 100 Plätzen und Spielplatz. Etwa 80 Prozent der Gäste werden als Stammgäste bezeichnet, darunter auch Gäste bereits in dritter Generation.

Mehrere Mitarbeiter sind seit vielen Jahren im Betrieb: Christian arbeitet in der Küche seit 1998, Nina seit 2000. Im Service sind Stefan seit 2000 und Thomas seit 2002 tätig. Der Kellner Szabi gehört seit 2015 zum Team.

Überschaubare Karte und Zukunftspläne

Die Speisekarte im Steirerstöckl ist bewusst überschaubar gehalten. Es gibt einige fixe Gerichte sowie saisonale Tagesempfehlungen, die vom Kellner präsentiert werden. Peter Goach sieht eine Reduktion der Speisekarte als richtigen Weg und verbindet damit den Anspruch auf Qualität und Frische.

Langfristig wünscht sich Goach, im Steirerstöckl ganz auf gedruckte Speisekarten zu verzichten und nur noch mündlich präsentierte Tagesempfehlungen zu servieren.

Öffnungszeiten, Preise und Ambiente

In der Infobox werden für das Steirerstöckl Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag sowie an Feiertagen von 11:30 bis 23:00 Uhr genannt. Außerdem sind dort die Telefonnummer 01/4404943 und die Website steirerstoeckl.at angeführt.

Bei den Preisen werden als Beispiele genannt: Rindsuppe mit Frittaten um 6,70 Euro sowie weitere Vorspeisen zwischen 14,50 und 16,90 Euro. Neben „Nikis Reisfleisch“ um 19,90 Euro wird als Hauptspeise etwa G’schnetzeltes vom Waldschwein um 26 Euro angegeben. Bei den Desserts werden unter anderem Bauernkrapfen um 5,90 Euro und ein Reisauflauf mit Waldbeeren um 10,50 Euro aufgeführt.

Der Innenraum des Steirerstöckl wird als Hütte im positiven Sinn beschrieben. Hervorgehoben werden außerdem der Garten, Wein aus der Steiermark und dem Burgenland sowie eine verlässliche Küche.