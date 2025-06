Steirische Tennis-Stars: Ofner und Misolic spielen sicher in Kitzbühel

Am Mittwoch wurden die ersten Fixstarter für das ATP-250-Turnier in Kitzbühel präsentiert. Die steirischen Tennis-Asse Sebastian Ofner und Filip Misolic, die bei den French Open beeindruckende Leistungen zeigten, erhalten jeweils einen Startplatz im Hauptbewerb.

GRAZ/BRUCK-MÜRZZUSCHLAG. Nach ihren bemerkenswerten Auftritten in Paris werden sowohl Österreichs Nummer eins (Ofner) als auch Nummer zwei (Misolic) am ATP-250-Turnier in Kitzbühel teilnehmen. Dieses traditionelle Sandplatzturnier, das vom 19. bis 26. Juli stattfindet, bietet ein Gesamtpreisgeld von über 630.000 Euro.

Für Sebastian Ofner, der bereits 2017 ins Halbfinale in Kitzbühel vordrang, ist das Turnier ein fester Bestandteil seines Kalenders geworden. „Ich freue mich riesig auf die österreichischen Turniere – wir haben ja nicht viele, daher zählen sie umso mehr“, sagt Ofner und fügt hinzu: „Spielerisch und mental bin ich heute auf einem ganz anderen Level als damals.“

Misolic kommt mit guten Erinnerungen

Filip Misolic, der ebenfalls von seinem erfolgreichen Lauf bei den French Open profitiert, schaut positiv auf das Turnier in Tirol. 2022 überraschte er mit einem Finaleinzug und möchte an diese Leistung anknüpfen. „Ich fühle mich gut, verbessere mich von Tag zu Tag und hoffe, bald den Sprung in die Top 100 zu schaffen“, erklärt der Grazer. Der Turnierdirektor Alexander Antonitsch sieht großes Potenzial in den beiden steirischen Spielern: „Mit Unterstützung der Fans können sie hier viel erreichen.“

