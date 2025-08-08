Steirischer Experte erläutert: Welche Vorteile ein Preisdeckel für Lebensmittel hätte

Finanzminister Markus Marterbauer hat eine Debatte über mögliche Eingriffe in die Preisgestaltung im Lebensmittelhandel angestoßen. Wirtschaftsforscher Peter Meiregger erkennt zwar Handlungsbedarf, warnt jedoch vor einer staatlichen Preisdeckelung und schlägt „sanfte Alternativen“ vor.

GRAZ/STEIERMARK. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) äußerte jüngst die Möglichkeit von Preiseingriffen bei Lebensmitteln, was landesweit Diskussionen zu diesem Thema ausgelöst hat, auch in der Steiermark. MeinBezirk hat mit Peter Meiregger, Leiter des Departments „Rechnungswesen & Controlling“ an der FH Campus 02 in Graz, über die möglichen Maßnahmen und deren Auswirkungen gesprochen.

Preisdeckel mit Risiken

Die steigenden Lebensmittelpreise sind für viele Konsumentinnen und Konsumenten bereits spürbar. „Die Äußerung von Herrn Marterbauer hat den Diskurs auf ein wichtiges Thema gelenkt“, erklärt Meiregger. Dennoch hält er wenig von einer direkten Preisdeckelung. „Sanfte Methoden“, wie er sie beschreibt, könnten weniger negative Effekte auf die Produktionskapazitäten haben. Eine gesetzliche Preisobergrenze könnte dazu führen, dass bestimmte Produkte z. B. nicht mehr produziert werden, da sich die Herstellkosten nicht decken lassen.

Beispiel Brot – ein Eingriff mit Kettenreaktion

Meiregger verdeutlicht den kritischen Punkt anhand des Beispiels Brot. Sollte der Preis für einen Laib Brot auf einen Euro festgelegt werden, könnten nur noch die günstigsten Varianten angeboten werden. Hochwertige Produkte könnten verschwinden, da sich deren Produktion für Bäckereien nicht mehr lohnen würde. Diese müssten dann möglicherweise auch ihren Preis anheben, da die Rohstoffkosten, wie z. B. für Weizen, gestiegen sind. Dadurch könnte ein Kettenreaktion entstehen, in der zahlreiche Aspekte von der Rohstoffbeschaffung bis zur Energieversorgung reguliert werden müssen, ohne dass das Grundproblem der Preissteigerung tatsächlich gelöst wird.

Runder Tisch als „sanfte“ Alternative

Meiregger sieht dennoch Handlungsbedarf, insbesondere bei signifikanten Preisunterschieden. „Wenn spanische Paprika in Deutschland deutlich günstiger sind, sollte man dies hinterfragen“, sagt er. Eine mögliche Maßnahme wäre ein runder Tisch zwischen Finanzminister und Lebensmittelhandel, um den Dialog zu fördern und eine bessere Verständigung zwischen den Akteuren zu ermöglichen. Zudem müsse die Verantwortung für hohe Preise zwischen Handel und Industrie klärend betrachtet werden: „Die Bilanzen beider Seiten zeigen, dass hier durchaus Spielraum für Gewinne vorhanden ist.“

Staatlicher Eingriff rechtlich möglich

Ein staatlicher Eingriff in die Preisgestaltung wäre rechtlich unter bestimmten Umständen möglich, insbesondere in Krisensituationen. Das österreichische Preisgesetz erlaubt solche Maßnahmen in Zeiten außergewöhnlicher Inflation. Allerdings zeigen internationale Beispiele, dass solche Maßnahmen oft nicht nachhaltig sind. Länder wie die DDR, Kuba oder Venezuela haben versucht, Preise zu regulieren, was kaum langfristigen Erfolg brachte. Zudem ergab ein Preisdeckel in Ungarn 2022 trotz hoher Inflation keine Stabilisierung der Preise.

Alternativ könnte der Staat Subventionen in Form von gesenkter Mehrwertsteuer auf bestimmte Produkte in Betracht ziehen – ein Modell, das in Spanien Anwendung fand. Finanzminister Marterbauer hat diese Möglichkeit jedoch aufgrund budgetärer Überlegungen bereits ausgeschlossen. Meiregger schließt mit der Feststellung: „Es läuft etwas nicht richtig. Ein öffentlicher Diskurs ist notwendig, doch ich bin der Überzeugung, dass der Markt und die Unternehmen die besten Lösungen finden können.“

