Stellenabbau bei The Chinese Room: Kommt Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 rechtzeitig?

Wie Game Developer berichtet, steht The Chinese Room, bekannt für Titel wie Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, vor bedeutenden Personalkürzungen. Trotz dieser Entlassungen wird der Release des Spiels weiterhin wie geplant im Oktober 2023 erwartet.



In der Gaming-Branche sind solche Entlassungen keine Seltenheit mehr. Selbst erfolgreiche Spieleentwickler sind von Personalabbau betroffen, was oft auf wirtschaftlichen Druck oder strategische Neuausrichtungen zurückzuführen ist. The Chinese Room, das mit großer Vorfreude den Nachfolger von Vampire: The Masquerade ankündigte, sieht sich nun mit einer angespannten Situation konfrontiert. Die Ankündigung von Paradox Interactive im Jahr 2019 löste bei vielen Fans jubelnde Reaktionen aus, da es eine lange Warteliste an Spielern gibt, die auf eine Fortsetzung des Klassikers gehofft hatten.

Allerdings haben die zahlreichen Verschiebungen des Spiels und der bekannte Wechsel des Entwicklerteams im Jahr 2023 die Sorgen vieler Spieler nur verstärkt. Besonders nach einem enttäuschenden Trailer waren Zweifel aufgekommen, ob Bloodlines 2 den hohen Erwartungen der treuen Fangemeinschaft gerecht werden könne. Die anfängliche Aufregung weicht zunehmend einer kritischen Betrachtung der Entwicklungen rund um das Spiel.

Veröffentlichung soll im Oktober stattfinden

Die Kündigungen wurden durch Beiträge auf LinkedIn von ehemaligen Mitarbeitern bekannt, die sich nun um neue berufliche Perspektiven bemühen. Laut Game Developer gab es bereits im Juni 2023 eine Massenentlassung bei der Muttergesellschaft Sumo Group, wo 15% der Belegschaft abgebaut wurden. Dies wirft Fragen über die Stabilität des Unternehmens und die zukünftige Entwicklung von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 auf.

Im Februar 2023 hatte CEO Carl Cavers bereits angekündigt, dass Sumo Group seinen Fokus stärker auf „Entwicklungsdienstleistungen für Partner“ legen wolle. In Anbetracht dieser strategischen Neuausrichtung und der aktuellen Entlassungen bleibt abzuwarten, ob der angepeilte Veröffentlichungstermin für Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 im Oktober 2023 eingehalten werden kann.

