Stelzer wagt Wiederwahl: Großer Umbruch beim Landesparteitag der ÖVP Oberösterreich

ÖVP Oberösterreich: Stelzer stellt sich beim Landesparteitag Wiederwahl

Beim 42. ordentlichen Landesparteitag der ÖVP Oberösterreich in Linz stellt sich Landesparteichef und Landeshauptmann Thomas Stelzer am Freitagnachmittag erneut der Wahl an die Spitze der Landespartei. Es ist das zweite Mal, dass er sich einer Wiederwahl als Landesparteichef stellt.

Zu dem Parteitag im Design Center werden rund 1.500 Funktionärinnen und Funktionäre erwartet. Der Parteitag ist der letzte Landesparteitag der ÖVP Oberösterreich vor den Landtagswahlen 2027.

Thomas Stelzer führt die ÖVP Oberösterreich seit neun Jahren als Landesparteichef und steht ebenso lange an der Spitze der Landesregierung. Beim coronabedingt online abgehaltenen Parteitag 2022 war er mit 97,1 Prozent der Delegiertenstimmen im Amt bestätigt worden.

Am Freitag wird der gesamte Landesparteivorstand neu gewählt. Der Frauenanteil in diesem Gremium beträgt erstmals 50 Prozent: 14 der 28 nominierten Mitglieder sind weiblich.

Personelle Veränderungen gibt es bei den Stellvertreterfunktionen in der Landespartei. Einer der bisherigen vier Stellvertreter Stelzers, ÖVP-Klubobmann August Wöginger, kandidiert nicht mehr als Vizeparteichef. An seiner Stelle tritt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer als einer der vier Stellvertreter an.

Für den Parteitag ist eine programmatische Rede von Thomas Stelzer angekündigt. Zudem sind Grußworte von Christian Stocker vorgesehen. Im Vorfeld wurde die politische Situation von Stelzer und der ÖVP Oberösterreich von Politologe Thomas Hofer eingeschätzt.