Stephansdom: Großes Polizeiaufgebot zum Abschied von Schönborn erwartet

Am kommenden Samstag wird Kardinal Christoph Schönborn in den Ruhestand verabschiedet, und zwar mit einer großen Dankesmesse im Stephansdom. Es werden tausende Gäste zu den Feierlichkeiten erwartet, was zu erhöhten Sicherheitsvorkehrungen seitens der Wiener Polizei führt.



WIEN/INNERE STADT. Am Samstag, dem 18. Jänner, wird der scheidende Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn, im Rahmen eines festlichen Dankgottesdienstes im Stephansdom ein letztes Mal in Erscheinung treten. Nach drei Jahrzehnten im Amt hat der Geistliche bereits öfter seinen Rückzug in den Ruhestand angekündigt.

Der Abschied von Schönborn als aktiver Erzbischof wird entsprechend groß gefeiert. Laut Informationen der Erzdiözese Wien werden anlässlich des Gottesdienstes am Wochenende etwa 4.000 Personen erwartet, wobei allein im Stephansdom 3.000 Gäste erwartet werden. Auch prominente Persönlichkeiten aus der Politik, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, werden anwesend sein und eine Ansprache halten.

Großeinsatz für die Polizei



Zusätzlich werden weitere 1.000 Personen in den Mitfeierkirchen in der Wiener Innenstadt teilnehmen. Viele zahlreiche Gläubige werden das Event auch per Livestream verfolgen, da der Abschieds-Gottesdienst live übertragen wird. Zudem wird es ein Public Viewing geben.

Angesichts des großen Andrangs am Samstag rund um den Abschied von Schönborn werden hohe Sicherheitsvorkehrungen von der Wiener Polizei getroffen. Laut MeinBezirk sind die Einsatzvorbereitungen bereits im Gange.

„Eine entsprechend große Zahl an zivilen und uniformierten Kräften wird im Einsatz sein, um die Veranstaltungen polizeilich abzusichern und für den Veranstaltungsschutz zu sorgen“, berichtet Sprecher Philipp Haßlinger. Konkrete Details werden jedoch nicht genannt.

