Stephansdom: In Wien erstrahlt ein Meer aus Kerzen für die Opfer des Graz-Amoklaufs

Im Stephansdom findet eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Grazer Amoklaufs statt. Vor dem Dom wächst ein Lichtermeer für jene Menschen, die am Dienstag ihr Leben verloren.

WIEN. Nach dem tragischen Amoklauf an einer Grazer Schule, bei dem elf Menschen ihr Leben verloren, herrscht in Österreich dreitägige Staatstrauer. Um 16 Uhr versammelten sich hunderte Menschen vor dem Stephansdom, um Kerzen im Gedenken an die Opfer anzuzünden. Diese bewegenden Szenen spiegeln die Trauer und Solidarität der Bevölkerung wider und das Lichtermeer wird von Minute zu Minute größer.

Die Caritas und die Initiative „füreinand“ haben zu diesem emotionalen Akt aufgerufen, um den Betroffenen und deren Familien beizustehen. Um 17 Uhr begann ein Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Opfer, bei dem zahlreiche prominente Politikerinnen und Politiker anwesend waren, um ihr Beileid auszudrücken.

Unter den Trauergästen waren Vizekanzler außer Dienst und Grüner Chef Werner Kogler, die Nationalratsabgeordnete und ehemalige Justizministerin Alma Zadić (ebenfalls Grüne), sowie Caritasdirektor Klaus Schwertner. Ihre Anwesenheit verdeutlichte die Einheit und den Zusammenhalt in dieser schwierigen Zeit.

Junge Trauergemeinde

Später fand um 20 Uhr eine Gedenkveranstaltung des Young Mission Praise von Missio statt. Bei dieser besonderen Veranstaltung hatten insbesondere junge Menschen die Gelegenheit, ihren Schmerz und ihre Trauer auszudrücken und den Verstorbenen zu gedenken. „Wir wollen gemeinsam für die Opfer der schrecklichen Tat beten und dafür, dass die Wunden, die durch dieses Attentat entstanden sind, geheilt werden“, erklärte Missio-Nationaldirektor Pater Karl Wallner, der den Gebetsabend moderierte.

Für alle, die nicht in der Lage sind, persönlich anwesend zu sein, wird ORF am Donnerstag, den 12. Juni, ab 17:30 Uhr eine „ZIB Spezial“-Sendung ausstrahlen. Der überkonfessionelle „Gedenkgottesdienst für die Opfer von Graz“ wird live aus dem Stephansdom übertragen und endet um 19 Uhr mit dem symbolischen Glockenläuten der Pummerin.

