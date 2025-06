Still Zeugnisse: Die vergessene NS-Geschichte steirischer Gebäude

Die Vergangenheit hat oft tiefe Spuren hinterlassen, und manche Mauern tragen schwer an dieser Last. In der Steiermark gibt es zahlreiche Liegenschaften, deren Nutzung während der Zeit des Nationalsozialismus einer wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen wird. Das Forschungsprojekt „Kontaminiertes Erbe?“ nimmt erstmals gezielt Gebäude der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) ins Visier, die während dieser dunklen Epoche eine zentrale Rolle spielten. Zwei dieser vier Gebäude stehen in der Steiermark, während sich die anderen beiden in Wien befinden.

Das von Anfang 2024 bis Herbst 2025 geplante Projekt wird vom Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung in Kooperation mit der Universität Graz durchgeführt und erhält Unterstützung von einem internationalen Fachbeirat. Ziel ist es, das Erbe dieser einst schwierigen Plätze aufzuarbeiten und ihrer Geschichte gerecht zu werden.

Ein Ort des Schreckens in der Grazer Innenstadt



Das erste untersuchte Gebäude befindet sich im Herzen von Graz, an der Paulustorgasse 8, 10 und 12 sowie am Parkring 4. Diese Adressen beheimateten über die Jahrhunderte verschiedene Nutzungen, darunter ein Barockpalast, ein Krankenhaus und ein Militärgefängnis. 1924 wurde das Palais Wildenstein (Paulustorgasse 8) zur Polizeidirektion Graz. Im März 1938 wurde diese von der SA und SS besetzt und zur Zentrale der Staatspolizei ernannt. Das Gebäude am Parkring 4 diente als Hauptquartier der Gestapo, wo über 100 Mitarbeiter tätig waren. „Es war ein Ort des Schreckens, an dem abertausende von Menschen gefoltert und verhört wurden“, erklärt die Projektleiterin Barbara Stelzl-Marx.

Unter der Führung der Gestapo kam es bis zum Kriegsende zu über 45.000 Festnahmen, dabei handelte es sich in mehr als der Hälfte der Fälle um politische Häftlinge. Ein Netzwerk von Informanten war entscheidend für die Überwachung der Zivilbevölkerung. Der jüdische Rechtsanwalt Ludwig Biró beschreibt die Verhörmethoden: „Jeden Tag erfanden diese Burschen neue Methoden, um die Gefangenen zu quälen.“ Vor der Befreiung durch die Rote Armee vernichtete die Gestapo alle relevanten Unterlagen und die Polizei kehrte später in die Gebäude zurück.

NS-Justiz in Deutschlandsberg

Ähnliches zeigt sich auch im Bezirksgericht in Deutschlandsberg, das seit 1899 als Gericht fungiert und auch zwischen 1938 und 1945 maßgeblich in politische Verfolgung involviert war. „Unrechtsurteile wurden hier gefällt, alle Institutionen waren in die Verbrechen eingebunden“, stellt Stelzl-Marx fest. Politische Gegner wurden direkt nach dem „Anschluss“ in „Schutzhaft“ genommen, während viele Richter und Mitarbeiter der NSDAP beitraten.

Verbotener Tanz mit Kriegsgefangenen

Trotz der Zerstörung vieler Akten vor Kriegsende blieben einige Dokumentationen erhalten, die Historikern Einblicke in das tägliche Geschehen am Bezirksgericht geben. Ein Fall, der untersucht wird, behandelt zwei Frauen aus dem Sulmtal, die beschuldigt wurden, mit einem französischen Kriegsgefangenen getanzt zu haben – was als „verbotener Umgang“ strafbar war. Ein Zeuge, der zugunsten einer der Frauen aussagte, wurde umgehend vom Amtsrichter vernommen.

21 Gebäude in der Steiermark

Insgesamt sind 21 steirische Gebäude auf der Liste der BIG, darunter auch die Attems-Villa in der Hilmteichstraße und die Villa Hold in der Schubertstraße. Eine umfassende Aufarbeitung aller Standorte könnte in zukünftigen Projekten erfolgen. Sowohl die Fälle in Graz als auch in Deutschlandsberg geben schon jetzt Aufschluss über die Rolle dieser Gebäude in der NS-Zeit. Das laufende Pilotprojekt wird bis Herbst 2025 andauern, danach werden die Ergebnisse veröffentlicht. Christine Dornaus und Gerald Beck, Geschäftsführer der BIG, betonen: „Wir haben die gesellschaftliche Verpflichtung, uns mit der Geschichte unserer Gebäude auseinanderzusetzen. Das Forschungsprojekt ‚Kontaminiertes Erbe?‘ ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.“

